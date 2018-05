Feriado dá mais um dia para entregar declaração do IRS

O Portal das Finanças já recebeu quase 5 milhões de declarações de IRS, faltando cerca de 500 mil serem submetidas para que o processo fique concluído. E, como o calendário deste ano colocou um feriado no final do prazo do cumprimento desta obrigação fiscal, a lei determina que este seja alargado por mais um dia.

Por este motivo quem ainda não entregou, terá até ao final do dia 1 de junho para tratar do seu IRS. Depois de um arranque atribulado, em que a forte afluência fez com que o acesso ao Portal das Finanças tivesse conhecido algumas dificuldades nos primeiros dias, o processo tem decorrido sem sobressaltos.

Ao Dinheiro Vivo, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, sublinhou a “rapidez” com que a entrega das declarações tem decorrido este ano, o que faz com que o nível de entregas esteja cerca de 5% acima do registado há exatamente um ano.

Isto numa altura em que cerca de 90% das declarações entregues já foram liquidadas – um passo essencial para que a emissão de reembolso ou de pagamento possa avançar, e que já abrangeu a maioria das declarações já entregues. A rapidez com que o processo tem decorrido este ano explica, de resto, que o valor dos reembolsos já pagos esteja acima do observado há um ano, tal como referido no último boletim de execução orçamental.

Ao que foi possível apurar, o valor médio dos reembolsos deste ano é semelhante ao do ano passado.

A forma como a entrega tem decorrido e o facto de este ano apenas ser possível proceder à submissão da declaração através da Internet acabou por retirar alguma razão de ser ao preceito legal que continua a obrigar avançar para o dia útil seguinte o fim do prazo para o cumprimento de uma obrigação fiscal quando este coincide com um fim de semana ou feriado. Por enquanto a norma existe e é aplicada mas nada garante que num futuro próximo não venha a ser eliminada.