Ferramentas gratuitas para aceder ao digital

© NICOLAS ASFOURI/AFP

Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2020 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O centro de investigação Fraunhofer AICOS está a promover um projeto, em conjunto com a Inova-Ria e Sanjotec, destinado a proporcionar às pequenas e médias empresas, dos setores tradicionais e tecnológicos, informação para que se possam capacitar e adaptar à transformação digital.

Para isso, as três organizações investiram 427 mil euros num projeto, que designaram por "i4.0 Lead Digital Transformation", com um conjunto de iniciativas dirigidas às PME, para que possam delas usufruir de forma gratuita.

Faz parte do âmbito do projeto a realização de um estudo inicial de caracterização e identificação de barreiras existentes à adoção de metodologias da Indústria 4.0. Com base nesses estudos, será produzido um Guia de Boas Práticas e uma plataforma para uso das empresas, elaborada a partir de uma base alemã, mas adaptada à realidade da indústria nacional.

O programa de ações inclui ainda a realização de seminários, sessões de trabalho, brainstorming, eventos de networking, e estudos de benchmarking.

O objetivo é proporcionar às interessadas, através dessas iniciativas, o acesso "a boas práticas e metodologias, estimulando o contacto entre organizações, para proporcionar e facilitar o conhecimento", de acordo com um comunicado da Fraunhofer Portugal.

A data prevista para a conclusão do projeto, que contou com o financiamento do Portugal 2020, está fixada em maio de 2022.