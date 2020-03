Ferrari suspende toda a produção de automóveis em Itália até final de março

A Ferrari anunciou, este domingo, a interrupção de toda a produção nas suas fábricas de carros em Itália, incluindo automóveis para a prática de Fórmula 1.

A paralisação durará pelo menos duas semanas (até 27 de março), naquela que é uma “nova tentativa de proteger os funcionários da pandemia de coronavírus”, indica a empresa num comunicado difundido pelo site formula1.com.

“A notícia chega no fim-de-semana em que a abertura da época da Fórmula 1 deveria ter ocorrido em Melbourne, na Austrália, mas acabou por ser cancelada depois de a McLaren se ter retirado da corrida após um dos membros da sua equipa ter dado positivo no teste do coronavírus”, constata a marca italiana.

O fabricante diz que “Itália está a sofrer um bloqueio nacional” numa tentativa de “impedir a propagação do coronavírus” e que isso está a condicionar totalmente a empresa.

A Ferrari já tinha “adotado medidas preventivas para proteger os seus funcionários, mas a produção de F1 e de carros de passeio [turismo, os carros que não são de competição] continuou”.

A marca diz agora que esta situação é insustentável. “Agora estamos a enfrentar os primeiros problemas sérios na cadeia de fornecimentos e estes não permitem continuar com uma produção contínua”, como até aqui. “Assim, a produção foi interrompida até sexta-feira, 27 de março”, revela o comunicado.

A Ferrari refere ainda que “todas as atividades não relacionadas com a construção” de automóveis vão continuar, com vários empregados “prontos para adotar um regime de trabalho a partir de casa”.

Lawrence Barretto, responsável e redator do site Fórmula 1, repara que se trata de uma “mudança sem precedentes em tempos sem precedentes” e que “a sede da Ferrari está justamente na região mais atingida pelo coronavírus”. Fica em Maranello, perto de Módena e Bolonha, a sul de Milão.

Segundo a Lusa, o novo coronavírus já matou mais 5.700 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro e já foram registados mais de 154.000 casos de infeção em pelo menos 139 países e territórios.

Itália registou, até agora, 1.441 mortos e mais de 21.000 pessoas infetadas.