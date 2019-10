Tornou a APETRO “uma voz ouvida e respeitada”

António Comprido, secretário-geral da APETRO, recorda o papel de Ferreira de Oliveira na revitalização da associação que representa as empresas petrolíferas.

Foi Manuel Ferreira de Oliveira que, no final dos anos de 1990, deu um novo impulso à APETRO – Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, quando liderava a Petrogal, considera António Comprido, secretário-geral da associação. “O engenheiro Ferreira de Oliveira tornou a associação uma voz ouvida e respeitada, o mérito foi dele”, diz ao Dinheiro Vivo.

António Comprido conviveu com Ferreira de Oliveira na direção da APETRO e recorda o “homem de trato fácil, delicado e de imensa elegância”. Considera que o gestor “marcou claramente a indústria petrolífera em Portugal”, pelo seu percurso internacional, e pelo seu trabalho na Galp Energia. “Lançou a Galp como verdadeira empresa internacional, com a aposta no Brasil. A Galp hoje é uma empresa média a nível internacional, e a muito se deve ao engenheiro Ferreira de Oliveira”, afirma.