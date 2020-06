Ferro de engomar anti coronavírus chega a Portugal

A SDA Factory, fabricante das marcas Ufesa e Di4 e com sede em Espanha, lançou um novo ferro de engomar que pode ser utilizado sobre qualquer tecido, desativando o coronavírus e respeitando, em simultâneo, todas as recomendações das autoridades sanitárias em relação à higiene e ao cuidado da roupa na eliminação do vírus.

Segundo a fabricante, o novo produto está sustentado em duas patentes, em estudos realizados no Laboratório da Universidade de Navarra e em testes no Eurecat – Centro Tecnológico da Catalunha. Estas verificações atestam que é possível engomar qualquer tecido, na vertical ou na horizontal, a uma alta temperatura, sem danificar a roupa e eliminando o SARS-CoV-2, garante a empresa.

Os estudos validaram “a sua indiscutível eficácia em apenas segundos”, tanto no engomar horizontal como vertical, sem necessidade de contacto direto com o tecido, adianta ainda empresa.

Esta tecnologia está disponível para profissionais (lavandarias, tinturarias e comércio de vestuário – evitando, por exemplo, colocar em quarentena as roupas e minimizando os problemas de stocks), como para particulares.

Os dois modelos idealizados e fabricados pela SDA Factory para a marca Di4 que incorporam esta tecnologia já estão à venda em Portugal, com as designações Di4 Jet Pressing Healthy 8b e Vapore Stiro Healthy 3200.

Segundo Nuno Caridade, diretor comercial da B&B Trends em Portugal, detentora das marcas Ufesa, Di4, Lifevit e Daga, “um ferro de engomar ou um gerador de vapor, pelo simples facto de possuir tecnologia de vapor, não erradica o vírus se não o fizer com um intervalo de temperatura específico, a uma velocidade de transferência do vapor para o tecido e a uma temperatura mais alta. A gama Di4 Healthy consegue-o graças a estas patentes”.