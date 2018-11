Ferrovia lidera investimentos a Norte

A modernização da Linha do Minho, no troço de Nine a Valença, e da Linha do Douro, entre Caíde, Marco de Canaveses e Régua, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, são os maiores projetos suportados pelo Compete 2020 a Norte. Logo em terceiro lugar no ranking surge a Continental Mabor, com o Agro Tires, o investimento de mais de 50 milhões na construção de uma nova fábrica de pneus agrícolas em Lousado, Vila Nova de Famalicão. Em conjunto, estes três projetos receberam quase 130 milhões de fundos comunitários e são exemplos do peso que o domínio da competitividade e internacionalização têm nos investimentos na região: 52% dos apoiados aprovados correspondentes a 2977 milhões de euros.

Os dados são do final do primeiro semestre, quando estavam já aprovadas, a nível nacional, 29 119 operações no âmbito dos 12 programas do Portugal 2020, correspondentes a 14 219 milhões de euros. O Norte, com cerca de 40% dos fundos aprovados e executados, é “a unidade territorial com maior expressão na execução da Política de Coesão em Portugal”, destaca a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), com 11 670 projetos aprovados, num investimento elegível de 8513 milhões e fundos comunitários de 5806 milhões. Destes, 32% correspondem ao Programa Operacional Norte 2020 e 31% ao Compete.

E como se distribuem os apoios, incluindo os dos programas temáticos, pelas várias sub-regiões? Foi a isso mesmo que a CCDR-N procurou responder com a nova publicação “Norte UE – Dinâmicas dos Fundos Estruturais na Região do Norte”, que mostra que cerca de 72% dos fundos regionalizáveis à escala sub-regional se concentram na Área Metropolitana do Porto (2147 milhões), Ave (604 milhões) e Cávado (545 milhões). Embora estes territórios correspondam só a 22% da superfície total da região, concentram em si 70% da população, 75% do pessoal ao serviço das empresas e 83% dos estudantes do ensino superior.

Na análise da intensidade do apoio por habitante, a média a Norte é de 1623 euros, valor que é ultrapassado pelas sub-regiões de Terras de Trás-os-Montes (1782 euros/habitante), Alto Minho (1471 euros), Ave (1460 euros) e Cávado (1349 euros).

Em termos de domínio temático e tipologia de intervenção, a qualificação e inovação das PME lidera com 23% dos fundos alocados a Norte. Seguem-se as medidas de apoio ao ensino profissional para jovens e os apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas, com 14 e 7% das verbas aprovadas, respetivamente, e o investimento empresarial em inovação de não PME, responsável por 6% dos fundos aprovados.