FESAP: atualizações de salários só abrangem metade do que o governo diz

A Frente Sindical da Administração Pública saiu sem novidades do encontro desta quinta-feira com o Ministério das Finanças e acusa o governo de estar a manipular os números nas negociações com os sindicatos sobre a atualização de vencimentos da Administração Pública em 2019.

José Abraão, secretário-geral da FESAP, defendeu esta quinta-feira que só metade do número de 70 mil trabalhadores que o governo diz que terá aumentos corresponde a funcionários a ganhar efetivamente pelo salário mínimo.

“Pelos números que temos disponíveis, pelo governo, (…) calculamos que metade dos 70 mil estariam a ganhar o salário mínimo – se não misturarem aquilo que tem a ver com as mudanças de posição remuneratória”, afirmou o responsável sindical que acusou “frustração” no final do encontro desta manhã com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público.

O governo pretende aumentar a base remuneratória dos vencimentos da função pública, nível atualmente indexado ao salário mínimo, elevando-a para o atual nível quatro da tabela remuneratória única. A mudança implica aumentos de 580 euros para 635 euros, mas a FESAP argumenta que a alteração deixa sem solução os níveis de remuneração intermédios, da categoria de assistente técnico, que ficarão equiparados nos vencimentos ao de um funcionário acabado de ingressar na Administração.

Segundo a FESAP, o governo está ainda disposto a recolher sugestões dos sindicatos sobre a situação destes funcionários, mas a estrutura exige um compromisso para revisão das carreiras dos assistentes técnicos – onde se incluem polícias e fiscais municipais – até ao final do ano. Caso contrário, avisa, o governo pode enfrentar “um verão quente e uma primavera ainda mais quente” de contestação.

“É uma frustração. Sempre defendemos aumentos salariais para todos os trabalhadores. Neste quadro, o governo insiste em alterar apenas esta primeira posição remuneratória – e de uma forma pouco clara, porque nem sequer nos dizem que está fechada”, afirmou José Abraão no final da reunião.

Os sindicatos da Administração Pública estão esta quinta-feira reunidos com a secretária de Estado da Administração e Emprego Público, Maria Fátima Fonseca, para discutir a atualização dos vencimentos dos funcionários públicos.

A proposta do governo, com uma previsão de despesa de 50 milhões de euros, prevê aumentos para aqueles que têm os salários mais baixos. O Ministério das Finanças pretende elevar a base remuneratória da função pública de 580 euros para 635 euros – atual quarto nível de remunerações.

A última atualização de vencimentos na Administração Pública ocorreu em 2009, com uma subida de 2,9%. Após o congelamento salarial de dez anos, os sindicatos pretendem que os aumentos abranjam a globalidade dos funcionários públicos e não apenas aqueles que têm menores rendimentos.

No início destas negociações, o governo apresentou dois cenários alternativos: aumentos em cinco euros para todos os trabalhadores ou uma atualização em dez euros que beneficiasse os funcionários com as remunerações mais baixas.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse também não haver “margem visível” para ir além de um gasto de 50 milhões de euros.

Segundo o governo, a atualização agora proposta irá beneficiar cerca de 70 mil trabalhadores de um universo de 671 mil, contabilizado em setembro pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público.

A atual tabela remuneratória única da função pública atribui ao primeiro escalão de vencimentos o valor do salário mínimo, que irá em 2019 ser atualizado para 600 euros.

Nas anteriores reuniões com os sindicatos, o Ministério das Finanças discutiu as condições de acesso à pré-reforma e o fim da reforma obrigatória aos 70 anos na função pública.

O governo enfrenta nesta altura uma série de paralisações na função pública, a última das quais convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos para ocorrer entre os dias 26 e 31 de dezembro. Com o pré-aviso, os funcionários do fisco exigem receber de governo a proposta para a respetiva revisão de carreira de forma a iniciarem negociações.