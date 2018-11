Fesap exige salário mínimo mais alto para a função pública

À semelhança do que já existe em várias empresas públicas a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) quer que o salário mínimo que anualmente é fixado pelo Governo deixe de ser referência para a função pública, exigindo melhores condições salariais.

Em conferência de imprensa em que criticou a ausência da marcação de reuniões que permitam prosseguir as negociações de matérias relacionadas com a função pública, o secretário-geral da Fesap avisou que “vamos lutar para que o Estado siga o exemplo dado já hoje por inúmeras entidades do setor empresarial público que optaram o salário mínimo nacional (SMN) como referência, optando por negociar e acordar melhores condições para os trabalhadores”.

Neste contexto entende que é também este o sinal que o Governo “pode e deve dar”, abandonando o SMN como referência na administração pública e corrigir a tabela remuneratória única.

Atualmente estima-se que haja cerca de 80 mil funcionários púbicos que recebem a remuneração mínima que este ano é de 580 euros.

A Fesap exige ainda a marcação de reuniões com o Governo e vê com preocupação que não haja ainda nenhuma convocatória quando falta uma semana para a votação final do Orçamento do Estado.

“Lembramos que os problemas da administração pública não se esgotam nas questões pecuniárias. Após mais de um mês de pedidos de continuação do processo negocial, continuamos à espera de uma resposta concreta às nossas revindicações ou até de um sinal de abertura negocial que dê corpo às afirmações que o sr. Ministro das Finanças faz publicamente, dizendo que a questão salarial é matéria de negociação com os sindicatos”, precisa o secretário-geral da Fesap, José Abraão.

Perante a ausência de qualquer resposta, José Abraão conclui que “até hoje não foi possível passar do plano da negociação virtual para a negociação real”.

A Frente Comum, liderada por Ana Avoila também fez esta quinta-feira uma conferência de imprensa para denunciar a falta de resposta do governo aos pedidos de negociação.