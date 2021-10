Fesap: Governo não fecha a porta a aumentos de 1% em 2022

Secretário-geral da Fesap, José Abraão. © LUSA

O governo não fecha a porta a uma atualização geral de salários da função pública em torno de 1% em 2022, em linha com aquele que foi o compromisso assumido para este ano, mas que acabou por não ocorrer em contexto de pandemia.

A informação foi transmitida nesta segunda-feira pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, em reunião com a Fesap no quadro das negociações prévias à apresentação da proposta do Orçamento do Estado do próximo ano.

Segundo a Fesap, a ministra Alexandra Leitão "disse que gostaria de cumprir a promessa que fez há tempos atrás com aumento de 1% ou próximo disso". "Neste, quadro, era matéria que ainda não estaria fechada, dependendo de uma análise macroeconómica que há de ser feita ao nível do governo - e, naturalmente, do Ministério das Finanças, de quem todos dependemos", indicou o secretário-geral da estrutura, José Abraão.

A Fesap reivindica uma atualização de 2,5% nas negociações. "O governo diga onde quer ir, como pode ir e se, na tal análise macroeconómica, há fundamento para que até se possa ir um pouco mais além que isso já que o último aumento que tivemos foi em 2009", afirmou o dirigente sindical.

A Fesap reivindica uma atualização de 2,5% nas negociações. "O governo diga onde quer ir, como pode ir e se, na tal análise macroeconómica, há fundamento para que até se possa ir um pouco mais além que isso já que o último aumento que tivemos foi em 2009", afirmou o dirigente sindical.

Para a Fesap, o governo deve também elevar o nível salarial mais baixo da função pública aos 750,26 euros, colocando-o novamente acima do valor do salário mínimo nacional, e aumentar o valor do subsídio de refeição para seis euros (atualmente nos 4,77 euros). Outra revindicação é a de regulamentação do suplemento de penosidade e insalubridade que, nesta segunda-feira, o governo também já deu conta de querer realizar, tornando a medida permanente a partir de 2022.

À semelhança do que sucedeu antes com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, ouvidos igualmente nesta segunda-feira no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, a Fesap diz que também saiu sem novidades quanto aos planos para elevar a remuneração paga a técnicos superiores em início de carreira.

"O que nos foi dito foi que se pretende melhorar o ingresso, mas também fazer alguma repercussão nas posições remuneratórias seguintes. O mesmo em relação aos assistentes operacionais", disse José Abraão.

Com a possível subida do salário mínimo até aos 705 euros em 2022, haverá mais uma posição da tabela remuneratória única da função pública que será consumida, que forçará a elevação de níveis remuneratórios nas carreiras de assistentes operacionais e assistentes técnico. O governo previu no Programa de Estabilidade uma despesa de 72 milhões de euros com os ajustamentos necessários a acomodar o novo valor do salário mínimo.

Segundo Fesap e STE, a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, terá assumido também nesta segunda-feira a intenção de repor o número de posicionamentos remuneratórios na carreira de assistentes operacionais, atualmente inferior ao que a lei prevê. Mas não terá sido avançada data para a medida que, de resto, concorre com uma revisão mais alargada da tabela remuneratória única e com a revisão do sistema de avaliação da função pública, o SIADAP, em negociações que também estão por retomar.