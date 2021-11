Fesap pede atualização de salários acima de 0,9% se inflação continuar a subir

Secretário-geral da Fesap, José Abraão. © LUSA

A Fesap pediu nesta segunda-feira ao governo que reconsidere o compromisso de atualização salarial na função pública em 0,9%, face à expetativa de que a subida de preços acelere mais do que previa a proposta do Orçamento do Estado para 2022, entretanto chumbada.

"O que dissemos é que era preciso acautelar aquilo que são os 0,9%. A inflação está, ao que tudo indica, numa trajetória ascendente. (Perguntámos) se havia algum compromisso por parte do governo de corrigir este aumento salarial de 0,9% para cima caso se verifique um evoluir da inflação tão significativo", indicou José Abraão, secretário-geral da Fesap, após nova reunião negocial entre governo e sindicatos da função pública.

O pedido é feito com a subida no índice de preços no consumidor nos 1,8% em outubro, em termos de variação homóloga, e de 0,8% na variação média dos últimos 12 meses até outubro, ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu admite uma inflação mais elevada e prolongada do que aquela que era esperada na última reunião de política monetária, em setembro.

"O governo diz que não estava em condições de responder, que ia perguntar às Finanças qual era a previsão que se fazia para a inflação quer para este ano, quer para o próximo ano, mas de qualquer maneira não há compromissos nenhuns", explicou José Abraão.

Na reunião desta segunda-feira, o governo reiterou a intenção de atualizar em 0,9% as remunerações de todos os funcionários públicos, de acordo com a inflação prevista para 2021, ao mesmo tempo que subirá, de acordo com a lei, a base salarial da função pública para o valor do salário mínimo a fixar para 2022. A proposta de salário mínimo será apresentada amanhã pelo governo aos parceiros sociais, devendo ser de 705 euros.

Esta subida colocará, na função pública, os salários imediatamente acima da base remuneratória a poucos euros do salário mínimo. A quinta posição remuneratória, nos 703 euros, por pouco não será absorvida pelo salário mínimo, passando aos 709 euros após a atualização de 0,9% prevista, mas sem que o governo assegure aumentos para evitar a compressão salarial. Em 2020, esta posição teve um ganho de 20 euros, e em 2021 este foi de dez euros, para aumentar a diferença desta posição relativamente ao salário mínimo.

"Significa que haverá trabalhadores com 30, 35 anos de serviço que terão um aumento de pouco mais de cinco euros. Quisemos dizer ao governo que não nos parecia razoável que se pudesse interromper a trajetória de corrigir algumas das primeiras posições remuneratórias, como aconteceu no ano passado até aos cerca de 800 euros. Não fazia sentido. Cada vez mais o salário mínimo se vai transformando no salário médio", defendeu o dirigente da Fesap, cujo secretariado nacional irá reunir-se amanhã e decidir pelo pedido de uma reunião suplementar que poderá realizar-se na quarta-feira - já depois da proposta de salário mínimo do governo ser oficializada.

As reuniões de hoje com o governo foram mais curtas que o habitual, e sem avanços que os sindicatos ainda esperavam ver concretizados, apesar da governação em duodécimos no início do próximo ano. Pretendiam, por exemplo, a atualização do valor de subsídio de refeição, a integração de precários, e mesmo que o governo fosse além dos 0,9% prometidos, com o governo por seu turno a invocar limitações face ao cenário de dissolução do parlamento, com eleições a 30 de janeiro.

À semelhança do que fez o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, também a Fesap deixou uma mensagem para os partidos políticos que se apresentam a votos. "Já que vamos ter eleições, apelamos claramente a todos os partidos políticos que se vão submeter ao ato eleitoral de dia 30 de janeiro para que inscrevam nos seus programas compromissos claros e concretos no que diz respeito aos trabalhadores da Administração Pública".