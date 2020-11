Fesap pede reforço urgente do pessoal da Segurança Social

Secretário-geral da Fesap, José Abraão. © LUSA

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) exige o reforço urgente dos quadros de pessoal do Instituto da Segurança Social (ISS), atualmente com cerca de oito mil trabalhadores, dos quais estima que se 700 se venham a aposentar ao longo dos próximos dois anos.

Em comunicado, emitido nesta quinta-feira após reunião com responsáveis do instituto, a organização sindical deixa um apelo ao "urgente reforço dos quadros de pessoal de todos os serviços do ISS, bem como ao reforço dos mecanismos de mobilidade entre órgãos e serviços e intercarreiras, medida que, não só́ trará́ justiça aos trabalhadores como potenciará as suas capacidades para o exercício de funções mais exigentes que as desempenhadas atualmente".

Para a Fesap, aos quadros reduzidos do ISS estão "na base dos atrasos que se verificam atualmente na atribuição e no pagamento de prestações e apoios sociais a empresas, a trabalhadores e às famílias", apesar de ser salientado "o reconhecimento do esforço e do empenho excecionais dos trabalhadores dos serviços".

A entrada de 150 assistentes técnicos já concretizada e a conclusão do processo de integração de mais 50 técnicos superiores num concurso em fase de conclusão, "afiguram-se como manifestamente insuficientes para suprir o grave problema de falta de pessoal do Instituto, numa altura em que é ainda desconhecido quantos trabalhadores poderão vir a ser admitidos, tanto nos serviços centrais como nos serviços distritais, em particular nos do interior do país, tendo em vista a melhoria da resposta da Segurança Social", considera a organização.

Para o próximo ano, na esfera do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, está apenas previsto o reforço da Autoridade para as Condições do Trabalho, com mais 60 inspetores.

No comunicado, a Fesap defende ainda que os trabalhadores do ISS que lidam com processos de dívidas à Segurança Social devem ter direito ao mesmo prémio de desempenho que está a ser atribuído ao pessoal das secções de processo executivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, compensados pelo nível de recuperação de valores em dívida. Este mecanismo de prémio tem sido, no entanto, alvo de críticas por parte da Provedora de Justiça, por considerar que este dá prioridade à cobrança junto dos contribuintes sem atender à urgência de devolução de valores cobrados indevidamente pela Segurança Social.

A Fesap defende ainda "a atribuição de promoções aos trabalhadores inseridos em carreiras não revistas das áreas da informática e das inspeções, e ainda a atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade aos trabalhadores que dão apoio e inspecionam os lares de terceira idade, uma vez que, indiscutivelmente, estão sujeitos a um grau muito acrescido de risco de contacto com o novo coronavirus".