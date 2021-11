Fesap quer maior subida para quem fica a ganhar 709 euros em 2022

Secretário-geral da Fesap, José Abraão. © LUSA

A Fesap defendeu nesta quarta-feira que, apesar de ficar no início de 2022 a governar em duodécimos, o governo terá espaço orçamental para garantir correções que assegurem maior proporcionalidade nos salários de assistentes operacionais e assistentes técnicos após a elevação do salário mínimo, que deverá chegar aos 705 euros no próximo ano.

"Continuamos a acreditar que, mesmo que em duodécimos, haverá espaço orçamental para se manter a trajetória da correção das injustiças que vinham sendo corrigidas", defendeu José Abraão, secretário-geral da Fesap, após nova reunião negocial dos sindicatos da função pública com o governo, já depois de chumbada proposta de Orçamento para 2022 e perante eleições marcadas para 30 de janeiro.

Neste quadro, o governo mantém a intenção de atualizar transversalmente os salários da função pública em 0,9% em 2022, e de proceder à subida dos salários mais baixos que estão alinhados com o salário mínimo. Mas não adianta se haverá qualquer ajustamento no salários imediatamente a seguir na tabela remuneratória única, que atualmente estão a uma diferença de cerca de 40 euros do valor do salário mínimo.

Caso se confirmem os 705 de salário mínimo em 2022, valor que será discutido na próxima semana em Concertação Social, e não haja maiores valorizações para além do ajustamento necessário ao salário mínimo e atualização em 0,9% para a generalidade das remunerações, o salário de um assistente operacional com dez anos de trabalho será apenas superior em quatro euros àquele de quem acaba de entrar na carreira. A mesma diferença existirá entre os salários de entrada de assistentes operacionais e assistentes técnicos.

Em concreto, e neste cenário, a atual quarta posição salarial das carreiras gerais da função pública passará aos 705 euros. Já a quinta posição subirá, por via da atualização de 0,9%, dos 703 para os 709 euros.

A compressão das diferenças salariais em virtude da elevação do salário mínimo ao longo dos últimos anos tem sido uma das principais queixas dos sindicatos, tendo a atual ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, assumido para o primeiro trimestre de 2022 o compromisso de discutir mudanças nas posições iniciais da tabela remuneratória única para reposição da proporcionalidade que tem sido perdida. Mas o propósito é inviabilizado na atual situação política.

A proposta apresentada hoje pelo governo aos sindicatos, na sequência do chumbo do Orçamento para 2022, vem garantir para já o compromisso de atualização de salários em linha com a inflação prevista para este ano - que, de resto, guiará também a atualização regular de pensões.

Os sindicatos ficaram de enviar contributos até à próxima segunda-feira, data da próxima reunião agendada, com a Fesap a esperar melhorias nos salários de quem ganha imediatamente acima do salário mínimo, mas também a deixar um apelo para que o governo acelere promoções e progressões que estavam previstas para 2021.

De resto, a Fesap mantém a retirada de planos para greve na próxima sexta-feira, à espera do próximo governo. "Cá estaremos, com o governo que resultar da vontade popular, para discutir um Orçamento que seja mais justo, que vá mais de encontro àquelas que são as expectativas dos trabalhadores da Administração Pública", justificou José Abraão.