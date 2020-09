Fesap quer salário mínimo da função pública nos 693 euros

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), afeta à UGT, defendeu esta terça-feira uma subida do salário mínimo pago nas administrações públicas aos 693,13 euros, num incremento de 48,06 euros da remuneração atribuída no escalão de ingresso na categoria de assistentes operacionais.

A reivindicação conta da política reivindicativa aprovada esta terça-feira pela estrutura para as negociações com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública marcadas para a próxima semana, nos dias 6 e 9.

Segundo o documento aprovado, a “FESAP defende que o valor da primeira posição remuneratória da Tabela Remuneratória Única (TRU) deve ser atualizado para os 693,13 € em 2021, diferenciado do salário mínimo nacional, acompanhado do necessário ajustamento das posições de ingresso nas carreiras de assistente técnico e de técnico superior”.

O valor pretendido para a base da tabela salarial da função pública corresponde àquele que está neste ano definido para ao escalão superior na progressão de assistentes operacionais e também posição de entrada na categoria de assistente técnico, que a Fesap quer também ver revistos, assim como as remunerações de entrada dos técnicos superiores (atualmente, 998,58 euros).

A política reivindicativa da Fesap exige, aliás, “uma profunda revisão” da tabela remuneratória única da função pública “que suprima as injustiças e contribua para a inversão da atual situação, de crescente aproximação do salário mínimo ao salário médio”.

As alterações nos salários mais baixos da função pública, neste ou noutros valores, estarão à partida asseguradas, uma vez que haverá subida do salário mínimo nacional. Já a atualização para todos os funcionários permanece em dúvida, mas a Fesap recorda que as Grandes Opções do Plano entregues recentemente no Conselho Económico e Social preveem a manutenção de uma trajetória de aumentos anuais, após o descongelamento de salários em 2020, com uma subida em 0,3%.

A FESAP “exige que o Governo verta no Orçamento do Estado para 2021, sem quaisquer reservas, o que é afirmado nas Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021-2023, que prevê um aumento efetivo dos salários de todos os trabalhadores da Administração Pública, de modo a paulatinamente recuperarem o poder de compra perdido ao longo de uma década de congelamento sem qualquer aumento salarial, não sendo aceitável que esse aumento não se concretize já no orçamento para 2021”.

A Fesap tem vindo a exigir que o governo cumpra a promessa de atualização de vencimentos em 1,1% para a generalidade dos funcionários públicos feita pelo governo aquando das negociações salariais do último ano.

Esta percentagem não é, no entanto, concretizada no documento de política reivindicativa, que refere que “a celebração de acordos plurianuais é uma aposta clara na estabilidade, na confiança e na paz social, que pode abrir caminho à acomodação de objetivos de convergência, ambiciosos e transparentes, concretizáveis num horizonte de médio prazo”.

No que diz respeito à valorização salarial do próximo ano, a Fesap defende também a subida do subsídio diário de refeição aos seis euros, ao mesmo tempo que pede “uma reavaliação e revisão dos suplementos remuneratórios, procurando aferir a sua adequação e necessidade de atualização dos respetivos valores”.

A Fesap pretende também que o pagamento de horas extra nas administrações públicas volte a ser remunerado com um acréscimo de 100%, e insiste novamente este ano na “regulamentação do subsídio de risco, penosidade e insalubridade para todos os trabalhadores que desempenham funções em situações de manifesta exposição a riscos acrescidos”.

No documento que pretende levar ao ministério de Alexandra Leitão, a Fesap volta também a exigir a revisão de carreiras gerais e especiais, pedindo o retorno a carreiras pluricategoriais que permitam que os funcionários alcancem o topo da carreira durante o seu tempo de serviço, ao mesmo tempo que reclama o fim das quotas no sistema de avaliação dos funcionários públicos, o SIADAP.

