A Federação dos Sindicatos da Administração Pública vai adaptar as ações de protesto marcadas para este mês devido ao surto do novo coronavírus.

A estrutura sindical vai anunciar essa reorganização nesta quinta-feira em conferência de imprensa “durante a qual anunciará as alterações que pretende fazer aos protestos programados para março e subsequentes meses, por força da necessidade de contenção da epidemia do vírus covid-19”, explica em comunicado.

“Não se trata de um cancelamento da justa luta dos trabalhadores da Administração Pública mas sim de uma reorganização e de um ajustamento das formas de luta à realidade vivida hoje no nosso país”, sublinha a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), considerando que “pode deste modo contribuir para a sensibilização de todos no que respeita ao que se apresenta como uma prioridade nacional”, refere num comunicado emitido esta quarta-feira.

“Além da forma como será organizada a luta dos trabalhadores nos próximos meses, a Fesap dará a conhecer também a sua posição face à forma como os serviços devem operacionalizar a sua resposta a esta situação”, conclui o comunicado.

No início de março, a estrutura sindical anunciou um conjunto de ações de protesto a realizar durante o mês que incluem a devolução do aumento salarial decidido pelo governo.

Além da devolução do dinheiro que resulta da atualização salarial de 0,3%, em porquinhos mealheiro, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) marcou para o dia 19 uma campanha nacional de protesto juntos dos vários serviços da administração pública, de norte a sul do país, apelando para que os participantes nesse dia se vistam de preto e branco, e um plenário nacional de trabalhadores, em Coimbra, no dia 20.

A estrutura sindical, afeta à UGT, anunciou ainda um pré-aviso de greve para dia 20, não para apelar a uma greve nacional, mas para permitir que os trabalhadores que assim o entendam possam juntar-se ao plenário de dirigentes e ativistas sindicais marcado para esse dia.