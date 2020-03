Fiat suspende produção em Itália

A Fiat Chrysler decidiu fechar temporariamente as suas fábricas em Itália devido à expansão do novo coronavírus e para responder às decisões tomadas pelas autoridades do país transalpino.

A empresa está a implementar novas medidas nas suas fábricas em Itália, em linha com o programa que o país delineou para enfrentar a crise do Covid-19. Segundo a construtora, a produção será reduzida para se adaptar aos novos processos de higiene e desinfeção. O objetivo é minimizar o risco de contágio entre os trabalhadores, como, por exemplo, desinfeção de áreas de trabalho, vestiários e casas de banho.

“As novas medidas vão reforçar o programa de saúde e segurança adotado pela empresa como resposta imediata ao recente aparecimento do vírus na Itália”, afirmou a empresa.

A Fiat Chrysler lembrou que em fevereiro passado iniciou um programa para implementar o teletrabalho entre os funcionários que o poderiam fazer, para além de reduzir o número de pessoas nos espaços comuns, como as cafetarias.

“Todas as áreas administrativas continuarão as suas atividades normais em conformidade com as diretrizes e regulamentos do Governo, mantendo as medidas de distância de segurança e higiene introduzidas pelo surto do coronavírus”, disse o grupo automóvel.