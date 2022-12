Ficheiro SAF-T só vai ser entregue em 2025

© Paulo Spranger

Afinal transita para 2025 a obrigatoriedade de as empresas enviarem para o fisco o SAF-T (um ficheiro que permite exportar registos contabilísticos e de faturação).

A novidade foi avançada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, que falou numa sessão de esclarecimento da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). Citado pelo Negócios, o governante declarou que "em matérias estruturantes, é preferível aprofundarmos este trabalho de diálogo e soluções para que quando entrar em vigor possa ser uma solução mais bem acolhida e que todos nos possamos rever nela."

Assim, as empresas que tinham de orientar os seus sistemas informáticos já a partir do próximo mês - uma vez que estava prevista a entrada em vigor da medida em 2024 - têm agora um ano para poderem alinhar os seus serviços.

Nuno Félix anunciou também que os inventários vão continuar a seguir o modelo tradicional, no próximo ano. A medida que devi ter entrado em vigor em janeiro de 2020, foi adiada à boleia da pandemia e volta a sê-lo agora, tendo ainda uma prorrogação do prazo de entrega. Assim, as empresas têm até 28 de fevereiro para enviar o seu inventário para as Finanças, em vez de serem obrigadas a faze-lo até 31 de janeiro