Fidelidade completa aquisição de 70% da Insurtech Prosperity Group

A Fidelidade, seguradora líder de mercado em Portugal, completou, esta terça-feira, 1 de fevereiro, a aquisição de 70% do capital do Insurtech Prosperity Group, cujo objeto de atividade são os produtos de poupança a longo prazo assentes em soluções tecnológicas inovadoras.

Após chegar a acordo com os acionistas maioritários e com a equipa de gestão no segundo semestre de 2021, a seguradora passa agora a controlar a gestão do grupo, assim como a assegurar a manutenção da equipa executiva, "que reforça a sua posição acionista para 30%", explica a Fidelidade em comunicado.

Esta transação leva a seguradora a reforçar "a sua oferta aos Clientes e famílias que procuram investir as suas poupanças a longo prazo", explica Rogério Campos Henriques, CEO da empresa, sublinhando que o Prosperity Group "é um grupo inovador com mais de 98% dos seus clientes provenientes da Suíça e Alemanha, dois dos mercados europeus com o mais alto nível de sofisticação e maturidade nesta linha de negócio" e que, por este motivo, a sua aquisição vai permitir à Fidelidade "melhorar a sua oferta em seguros de poupança e disponibilizar soluções mais flexíveis aos seus parceiros de negócio na distribuição".

Atuando essencialmente na Suíça, Alemanha, Áustria, Itália e Liechtenstein, o Prosperity Group contou com um total de 75 mil apólices e prémios brutos na casa dos 200 milhões de euros em 2021. Relativamente a prémios globais comprometidos, são esperados de mais de 5.5 mil milhões de euros nos próximos anos.