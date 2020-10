Fidelidade lança programa de recompensas para clientes da Multicare

Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade © Global Media Group

A Fidelidade anunciou esta quinta-feira o lançamento do programa Multicare Vitality, que garante uma recompensa até aos 280 euros por ano e um desconto até 15% no prémio anual aos clientes de seguros de saúde e de Vida que aderirem.

O objetivo do programa é promover hábitos de vida saudável juntos dos clientes da Multicare que, para aderirem, têm de instalar a aplicação do programa. O montante de recompensa em vouchers acumulado pode ser gasto na Loja Fidelidade, que conta com marcas como Pingo Doce, Decathlon, Celeiro e Cinemas NOS.

"Será bom para eles (clientes) e será bom para nós", afirmou Rogério Campos Henriques, presidente-executivo da Fidelidade na conferência de apresentação do programa que decorreu por via online, esta manhã.

Sinalizou que a companhia está a preparar um programa de recompensas também para os clientes de seguro automóvel, para promover uma condução responsável.

O programa Vitality, agora lançado em Portugal em exclusivo pela Fidelidade, foi criado pela Seguradora Discovery na África do Sul e tem mais de 20 milhões de utilizadores em cinco continentes e 26 países.

"Queremos mudar o paradigma dos seguros de saúde em Portugal promovendo ativamente a saúde e o bem-estar, através da prevenção e redução dos fatores de risco no desenvolvimento de doenças", refere o CEO da Fidelidade citado no comunicado relativo ao anúncio de lançamento do programa.

"Com o programa Multicare Vitality pretendemos incentivar os nossos clientes a adotarem comportamentos e hábitos que promovam uma melhor qualidade de vida a médio e longo prazo e queremos partilhar com eles os benefícios e ganhos que essas alterações vão implicar nas suas vidas", frisa.

Privacidade garantida

Rogério Campos Henriques garantiu que a privacidade dos clientes que aderirem ao programa e instalarem a aplicação será protegida e que a empresa apenas irá utilizar os dados a que tiver acesso para os fins específicos da iniciativa. "Estamos aqui para a proteção dos clientes e para os defender", afirmou durante a conferência.

A companhia de seguros tem mais de um milhão de clientes no segmento de seguros de saúde e a expectativa da Fidelidade é que um-terço dos clientes elegíveis venham a aderir ao programa de promoção de bem-estar e prevenção.

Tanto os clientes individuais como pequenas e médias empresas da Multicare, e clientes de algumas modalidades de seguros de vida da Fidelidade, poderão aceder ao programa através da aplicação Multicare Vitality disponível nas plataformas App Store para sistema operativo IOS e PlayStore para sistema Android.

Segundo a Fidelidade, "com base em questionários de saúde, a aplicação irá dar dicas para melhorar o estilo de vida, e desafiar semanalmente para a prática de atividade física. Os clientes podem registar na app os seus passos e/ou ritmo cardíaco, através de um smartwatch ou smartphone e, se cumprirem as metas semanais, recebem FidCoins, que podem ser trocadas em vouchers na Loja Fidelidade", explica no comunicado.

Cada cliente que adira poderá obter benefícios "que podem chegar aos 280 euros por ano, para os clientes que adiram também ao benefício do smartwatch, e ainda a uma redução máxima de 15% no valor do seguro, permitindo que os utilizadores do programa possam beneficiar de uma poupança anual efetiva muito substancial".

Os clientes são incentivados a comprar um smartwatch Garmin ou Apple através da App Multicare Vitality podem receber mensalmente o reembolso em FidCoins até 300 euros, em dois anos que, "em muitos casos, poderá corresponder à totalidade do valor do relógio. Para serem recompensados, têm de atingir os objetivos mensais de atividade física, em cada um dos meses", conclui a Fidelidade.