Figueira by The Beautique Hotels lança dois pacotes para Natal e Passagem de Ano

Dinheiro Vivo 08 Novembro, 2020 • 11:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Localizado na icónica Praça da Figueira, perto da famosa Rua Augusta, em Lisboa, o Figueira by The Beautique Hotels - a primeira unidade de hotéis de boutique do grupo -, anuncia agora o lançamento de dois pacotes únicos que o convida a passar o Natal e o Ano Novo numa nova experiência de hotelaria: "uma viagem mágica e intimista ao interior da natureza, repleta de detalhes", assim a descreve o grupo em comunicado.

Pacote de Natal

Aproxima-se uma das épocas mais esperadas do ano: o Natal. Ao pensar nas famílias que cada vez mais optam por passar este dia no conforto de um hotel, que contemple "uma boa mesa, longe da azáfama e da confusão de ter de preparar tudo sozinho" - indica o Figueira by The Beautique Hotels -, o hotel preparou uma oferta especial que inclui uma estadia para duas pessoas, pequeno-almoço, welcome drink (com direito a tratamento VIP à chegada) e o jantar de consoada no restaurante Figu's.

Esta experiência tem um valor de 175 euros por noite sendo que, se desejar ficar acomodado por duas noites, a mesma terá um custo promocional de 250 euros.

Neste pacote único "poderá ainda beneficiar de um upgrade gratuito, ter acesso a early check-in às 12 horas e late check-out às 16 horas (sujeitos a disponibilidade) ", revela o grupo em comunicado.

Pacote de Ano Novo

Para a Passagem de Ano, o Figueira by The Beautique Hotels criou um pacote "que o faz querer sair de casa e viver uma experiência diferente e em segurança", afirma o grupo de hotéis.

Este pacote compreende uma estadia para duas pessoas com pequeno-almoço incluído, welcome drink e tratamento VIP à chegada - à semelhança do pacote de natal - e ainda um jantar de Reiveillon no restaurante do hotel, o Figu"s.

Esta experiência acarreta um custo de 250 euros por noite, ou, se pretender ficar por duas noites, 375 euros. No caso de desejar estender a sua estadia entre os dias 29 de dezembro e dois de janeiro, poderá fazê-lo pelo valor de 120 euros por noite.

Tal como na oferta de Natal, poderá também "beneficiar de um upgrade gratuito, ter acesso a early check-in às 12 horas e late check-out às 16 horas (sujeitos a disponibilidade) ", refere o Figueira by The Beautique Hotels em comunicado.

O design do hotel Figueira, do grupo The Beautique Hotels, foi assinado por Nini de Andrade e Silva, uma premiada designer de interiores portuguesa.