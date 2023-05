Figueira da Foz vai cobrar dois euros de taxa turística a partir de julho

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2023 • 20:22 Partilhar este artigo Facebook

A Câmara Municipal da Figueira da Foz aprovou hoje o projeto de regulamento da taxa turística a cobrar aos visitantes alojados nas unidades hoteleiras do concelho, que deverá entrar em vigor em julho.

Votado por unanimidade na sessão de hoje do executivo, o regulamento vai ainda ser submetido à reunião ordinária da Assembleia Municipal de junho e depois terá de ser publicado em Diário da República.

Segundo a vice-presidente da autarquia, de abril a setembro de cada ano vai ser cobrada uma taxa de dois euros por cada dormida até sete noites seguidas a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.

Já de outubro a março, a taxa baixa para 1,5 euros, adiantou Anabela Tabaçó.

Estão isentos da taxa os munícipes da Figueira da Foz e os hóspedes portadores de deficiência, com incapacidade igual ou superior a 60%, desde que apresentem comprovativo dessa condição.

Por sugestão do PS, que defendeu a monitorização da taxa através de um relatório anual, o regulamento deverá isentar de taxa, quando for aprovado na Assembleia Municipal, as dormidas resultantes de intempéries, catástrofes ou de casos de emergência social, embora o executivo liderado por Pedro Santana Lopes (movimento Figueira a Primeira), tivesse essas situações previstas noutras medidas.

De acordo com a vice-presidente Anabela Tabaçó, o estudo financeiro aponta para uma receita municipal até ao final do ano de cerca de 118 mil euros.

No próximo ano, quando estiver a vigorar em pleno, a taxa turística deverá gerar uma receita líquida de aproximadamente 400 mil euros, acrescentou a autarca.

Em março, antes de o regulamento ir para consulta pública, o presidente da Câmara salientou que a taxa turística se destina à melhoria da oferta turística da Figueira da Foz.