Fileira agroalimentar quer exportações a crescer para os 10 mil milhões em 2025

© Ilustração: Vítor Higgs

A indústria agroalimentar, que encerrou 2022 com exportações históricas de 7040 milhões de euros, tem a ambição de, em 2025, ultrapassar a barreira dos 10 mil milhões de euros de vendas ao exterior. Implica um crescimento anual acima dos 12% até lá, mas a meta é exequível, garante o presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA), que reclama do Estado apoios "consequentes, permanentes e bem estruturados" à internacionalização do setor. "Portugal tem que criar um desígnio que nos guie naquilo que são as nossas ambições", defende Jorge Henriques.

Depois de acumular mais de 20% de crescimento face a 2021, os dados de arranque de 2023 mantêm-se muito animadores, com as exportações a aumentarem mais de 18% para os 1216 milhões de euros em janeiro e fevereiro. Mas o setor acredita que é possível fazer muito mais.

"Portugal tem todas as competências necessárias para se afirmar, ainda mais, no panorama agroalimentar internacional. Temos a capacidade produtiva, a nível agrícola, a que podemos acrescentar valor, e temos a qualidade intrínseca dos produtos da indústria alimentar, por via desse abastecimento de proximidade que fazemos na agricultura. Além disso, temos a competência a nível industrial, de inovação e de capacidade de resposta. A prová-lo está o facto de crescermos de forma consecutiva na última década, o que decorre do reconhecimento que os consumidores internacionais fazem dos produtos alimentares portugueses", argumenta o presidente da FIPA.

Além da qualidade dos produtos, há a questão da segurança alimentar em que, garante Jorge Henriques, "somos dos países mais competentes no espaço europeu". O que faltou, então, para irmos mais longe do que já fomos? "Faltou ambição, não ao setor, mas ao país, para estabelecer o tal desígnio. Estamos sempre a dar a Irlanda como exemplo e é verdade que, no setor alimentar, tem feito um trabalho verdadeiramente irrepreensível e é um modelo que devemos seguir, porque precisamos de crescer, de produzir mais riqueza e sermos simultaneamente mais competitivos", defende o responsável, considerando que Portugal tem que deixar de se contentar com crescimentos do PIB a 1 ou 2%. "O país tem necessidade de crescer muito mais, e de uma forma consequente, ao longo de uma série grande de anos. Não podemos ter esta volatilidade que tem sido o crescimento anémico português. E aqui o setor da indústria alimentar pode dar um enorme contributo", garante.

Em causa está uma fileira com mais de 11 mil empresas e de 109 mil trabalhadores (segundo os dados de 2021, os mais recentes disponíveis), que gerou um volume de negócios de mais de 18 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto acima dos 3400 milhões.

Nós, consumidores europeus, não podíamos esperar que houvesse uma guerra na Ucrânia sem efeitos colaterais enormes como os que estamos a viver, com a disrupção nas cadeias de abastecimento e nos preços

Mas nem só de ambições internacionais são feitos os objetivos do setor, que pretende "continuar a consolidar" o seu crescimento no mercado interno. Mas é aqui que a preocupação com os efeitos da inflação é maior. "Portugal é um mercado pequeno e muito condicionado à evolução do poder de compra das famílias, que é aquilo que nos causa mais apreensão este ano. É sabido que o aumento das taxas de juro, e o seu efeito em termos dos créditos à habitação, a par de todos os restantes aumentos de custos, está a ter impactos no rendimento familiar e é grande a incerteza sobre como pode isso vir a ter impacto no consumo", refere o dirigente.

Os dados do primeiro trimestre evidenciam já uma retração nos gastos das famílias, "que fazem um consumo mais racional", reconhece, lembrando que o consumidor vai mais vezes às compras, "mas traz menos coisas e, sobretudo, faz uma seleção dos produtos que mais se adequam às suas disponibilidades financeiras".

Os aumentos de custos e os efeitos da incerteza nos mercados não são um exclusivo das famílias. Na verdade, as empresas estão também a atravessar um período conturbando, procurando adaptar-se a todos os desafios colocados pela pandemia, primeiro, e pela guerra na Ucrânia, a seguir, dois fatores que, associados, criaram uma "tempestade mais do que perfeita", que "deixou um rasto de consequências que não vão desaparecer tão cedo". Além disso, e porque se trata de indústria muito dependente de produtos agrícolas, a seca e as catástrofes ambientais em algumas geografias não têm ajudado nada. "Para não irmos mais longe, veja-se o caso de Espanha e Portugal cujos efeitos da seca prolongada afetaram, no ano passado, de forma grave, a produção de azeite e de outros produtos de regadio. E as condições climatéricas, sobretudo a sul, não se alteraram, pelo que se esperam ainda impactos importante relativamente a um conjunto vasto de artigos, do azeite aos vegetais, ou dos cereais às oleaginosas noutras geografia", sustenta Jorge Henriques.

Por agora, a indústria está a trabalhar com as colheitas de 2022, a grande incógnita é como é que as produções da campanha de 2023 se vão comportar em termos de quantidades e, consequentemente, de preços.

Com a disrupção nas cadeias de abastecimento, os preços dispararam, ao longo de 2022 e de 2023. "Temos vindo a encontrar soluções de abastecimento alternativas, mas a pressão na cadeia de abastecimento continua a existir, por várias razões, nomeadamente por via da incerteza nos mercados que tem levado à subida das taxas de juro em consequência do aumento da inflação, e tudo isto tem impactos profundos na cadeia normal de abastecimento", diz. Por outro lado, designadamente a nível de embalagens, a situação "tende a normalizar" em termos da disponibilidade de abastecimento, mas o aumento dos preços ficou lá.

A FIPA garante que a maior parte dos materiais de embalagem "continuam em máximos históricos" e que "não há correspondência com o abaixamento" dos custos da eletricidade, do gás natural e dos combustíveis. No entanto, Jorge Henriques lembra que a estabilização em baixa que hoje vemos no mercado spot da eletricidade "não se está ainda a refletir na vida das empresas", porque estas têm ainda em vigor os contratos feitos no ano passado, num momento de cotações em alta. A expectativa é que, "algures no segundo semestre", quando os novos contratos de energia e de gás natural forem feitos, eles possam refletir os custos que estão hoje no mercado spot.

Para já, e apesar de "algumas correções pontuais em baixa, muito ligeira", de algumas matérias-primas, sobretudo nas de embalagem, os preços "estão ainda muito longe de se aproximarem do que eram antes", sublinha.

Aos custos acrescidos das matérias-primas somam-se todos os restantes, seja dos materiais de construção, dos componentes industriais ou de manutenção das fábricas. "Tudo isso subiu para níveis astronómicos e nunca mais baixou, a par de tudo o resto que faz parte das nossas vidas", diz o presidente da FIPA.