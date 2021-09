Fileira casa portuguesa regressa às feiras internacionais com exposição em Milão

Galerias Vittorio Emanuele II, no centro de Milão © MIGUEL MEDINA / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Setembro, 2021 • 08:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 100 produtos nacionais de 20 empresas dos vários setores da fileira 'casa' estarão representados no primeiro grande certame internacional do setor no período pós-pandemia - o 'Salone del Mobile.Milano' - que decorre de 05 a 10 de setembro em Milão.

Em comunicado, a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) adianta que "a fileira 'casa' portuguesa estará em destaque através de uma mostra na Via Tortona, que promoverá a oferta integrada dos setores do mobiliário, iluminação, cerâmica, utilidades domésticas, cutelaria e têxteis-lar, entre outros".

Promovida pela APIMA e pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), a exposição "Made in Portugal naturally at Tortona Design Week" foca-se nos conceitos de sustentabilidade e 'craftsmanship' [manufatura], inclui cerca de 100 produtos de mais de 20 empresas nacionais e visa promover a tradição, qualidade, 'savoir-faire' [saber fazer] e 'design' arrojado da produção portugueses".

"A fileira casa portuguesa conquistou reconhecimento global, ao longo da última década, como um cluster vibrante, capaz de providenciar soluções personalizadas para cada projeto. Após um período em que a divulgação internacional ficou circunscrita aos canais digitais, apostamos agora numa ação presencial integrada de promoção desta fileira num palco privilegiado para estes setores como é a cidade de Milão. Estamos muito satisfeitos com as propostas que levaremos ao evento e confiantes na capacidade de atrair bastantes visitantes, mesmo perante os condicionamentos ainda vigentes devido à pandemia", refere o presidente da APIMA, Joaquim Carneiro.

Localizada na Via Tortona, a mostra poderá ser visitada entre os dias 05 e 09 de setembro, das 8:00 às 20:00.