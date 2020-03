Fileira da madeira pede flexibilização das regras do Portugal 2020

A Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP) saúda a inclusão da fileira nas medidas específicas de apoios às empresas anunciadas esta quarta-feira, pelos ministros das Finanças e da Economia, para minimizar os efeitos da crise da pandemia do novo coronavírus, mas teme que o processo da sua implementação “seja muito burocratizado” e sujeito ao crivo “muito apertado” da banca. Pede, por isso, ao Governo que crie “mecanismos muito rápidos” de acesso, bem como a flexibilização das regras do Portugal 2020.

“A situação é caótica, ou vai sê-lo dentro de pouco tempo. Temo pelo encerramento de muitas empresas e pelos seus postos de trabalho”, admite o presidente da AIMMP. Para Vítor Poças a intenção do Governo “pode ser boa”, mas fica “muito aquém” do que outros países têm feito, e dá como exemplo o governo espanhol, que anunciou um pacote de medidas inédito, no valor de 200 mil milhões de euros, correspondente a 20% do produto interno bruto (PIB) espanhol. Em Portugal, as medidas já anunciadas equivalem a cerca de 5% do PIB.

Com cerca de seis mil empresas e 55 mil trabalhadores, a fileira da madeira e do mobiliário é responsável por mais de 2,6 mil milhões de euros em exportações. “O final de 2019 e o início de 2020 estava muito bem, do ponto de vista das exportações, mas, com a situação da Covid-19, há muitas encomendas que estão a ser canceladas, quer por empresas espanholas quer portuguesas, e há uma redução brutal das vendas”, garante Vítor Poças. Com base numa breve auscultação a alguns dos seus associados, o presidente da AIMMP estima que cerca de 30% das encomendas possam ter sido canceladas. Embora haja, também, subsectores com um acréscimo de procura, caso dos fabricantes de urnas.

As dificuldades de entregas de mercadorias numa Europa fechada é outra das preocupações das empresas de madeiras e mobiliário, a par da execução dos projetos comunitários. “Precisamos que haja uma prorrogação dos prazos de execução dos projetos para que as empresas não sejam penalizadas”, sublinha.