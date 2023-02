Fileira do calçado com exportações históricas de 2.347 milhões

Calçado ultrapassou, em 2022, a barreira dos dois mil milhões exportados © Miguel Pereira/Global Imagens

A fileira do calçado e dos artigos de pele fechou 2022 com 2.347 milhões de euros de exportações, o que representa um crescimento homólogo de 22,2% e um novo máximo histórico. Só a indústria do calçado foi responsável por 2.009 milhões de euros, batendo pela primeira vez a barreira dos dois mil milhões.

No total, a indústria vendeu ao exterior, o ano passado, 76 milhões de pares de sapatos, no valor de 2.009 milhões, o que representa um crescimento homólogo de 10,5% em quantidade e de 20,2% em valor. Comparativamente a 2017, o melhor ano de sempre das exportações do calçado, o acréscimo é de 2,73% que corresponde a quase 53,5 milhões de euros a mais.

Já o preço médio por par exportado subiu, o ano passado, 8,7% para 26,40 euros.

Em termos de países de destino, Portugal "está a crescer em praticamente todos os mercados mais relevantes", refere a associação do calçado em comunicado, destacando os exemplos da Alemanha, com um acréscimo de 11,7% para 433 milhões de euros, da França, com mais 15% para 384 milhões de euros, e Países Baixos que registaram um aumento de 25% para 306 milhões de euros.

A APICCAPS destaca, ainda, as vendas para países extracomunitários, que pesam já 20%, num total de 392 milhões de euros em 2022. Há dez anos não iam além dos 9%. "O Brexit contribuiu decididamente para esses números, mas não justifica por si só este salto expressivo. A título de exemplo, no espaço de uma década, as exportações para os Estados Unidos passaram de 19 para 114 milhões de euros", sublinha.

Para a associação, 2022 foi um ano "mais complexo do que os números, à primeira vista, faziam adivinhar", dado que, aos efeitos da pandemia e à Guerra da Ucrânia, "se associaram outros fatores de incerteza, em especial a escassez de mão-de-obra qualificada, o aumento acentuado da inflação e os seus reflexos na política monetária". Paulo Gonçalves, porta-voz da associação, aponta ainda, a "emergência de novos canais de distribuição, a afirmação de novos concorrentes, as alterações nas preferências dos consumidores, as incertezas sobre a evolução do consumo e a disrupção nas cadeias de abastecimento internacionais".