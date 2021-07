Fileira do tomate teme perda de competitividade com a nova PAC

A Sugal é a maior transformadora de tomate da Europa e a segunda maior do mundo. Tem fábricas em Portugal, Espanha e Chile © Orlando Almeida / Global Imagens

Portugal encerrou a sua presidência da União Europeia alcançando o acordo político sobre a nova Política Agrícola Comum (PAC), que estará em vigor entre 2023 e 2027, mas nem por isso os agricultores e as agroindústrias acalmaram. No caso da fileira do tomate, a preocupação é grande com a forma como as novas regras vão ser implementadas por cada Estado-membro. Esta é uma indústria altamente exportadora e, como tal, muito dependente da competitividade internacional, pelo que tanto produtores como industriais pedem ao governo uma atribuição de ajudas "equilibrada" face a Espanha e Itália, sob pena de Portugal "perder definitivamente" um setor em que é o quinto maior player mundial, com exportações de 187 milhões de euros.

Um estudo da Agroges mostra que a fileira de tomate para a indústria tem evoluído "muito favoravelmente" nas últimas duas décadas, tendo "aumentado muito significativamente a sua eficiência, produtividade e relevância" na área do regadio do Ribatejo e Oeste. Um período em que a área de tomate cresceu 27,4% e a produção total aumentou 47,95%. A produtividade foi reforçada em 16,1% e a produção por agricultor cresceu 426,1%. Estamos a falar de uma produção total, em 2019, de 1440 toneladas, produzidas por 367 produtores, numa área total de 14 468 hectares. E que geraram um volume de negócios total de 119 milhões de euros.

Já do lado da indústria, o volume de negócios foi de 248 milhões e o valor acrescentado de 90 milhões de euros. As exportações totalizaram 187 milhões, com uma produtividade média de 110 mil euros por trabalhadores, "3,5 vezes o da indústria alimentar e 7,6 vezes o do complexo agroalimentar", indica o estudo da Agroges.

Em termos de ajudas, no âmbito do primeiro pilar da PAC, os produtores nacionais de tomate receberam, em 2019, mais de 16 milhões de euros. Destes, só 3,3 milhões é que são ajudas específicas ao tomate, os chamados pagamentos ligados à produção (PLP). Os restantes 13,3 milhões são resultantes do regime de pagamento base e do greening (que irá ser substituído pelo eco-regime, mais exigente) e são estes que, no âmbito da nova PAC, deverão sofrer um corte significativo. A ajuda ligada à produção, que é de 236,5 euros por hectare, irá com bastante probabilidade ser mantida, acredita o setor.

A intenção da nova PAC é que, até 2027, haja uma convergência nos pagamentos base aos agricultores e que uma parte das ajudas do primeiro pilar da PAC - que nasceu, em termos históricos, em determinadas produções, como o milho, o grão, o tomate ou o leite, entre outros - passe a ser distribuída de forma equitativa por todos os agricultores que tenham área elegível, incluindo setores que até agora não recebiam, como o olival, o amendoal, o nogueiral, as frutas, os legumes e até a vinha. O objetivo é que, a partir de 2027, todos os agricultores portugueses recebam, deste primeiro pilar, um valor fixo por hectare, que rondará os 100 euros, dependendo do cenário adotado, face aos 522,6 euros por hectare, em média, pagos atualmente, no caso do tomate. Uma redução que irá ser feita de forma gradual, entre 2023 e 2026.

Rendimento em causa

Para Manuela Nina Jorge, diretora-geral da Agroges, esta alteração na PAC "irá pôr em causa o rendimento do agricultor e, a prazo, a sua capacidade de capitalização e de investimento". Sobretudo, quando o custo dos fatores de produção em Portugal, desde a energia aos agroquímicos, são "substancialmente mais altos" do que nos restantes países europeus, o que, já por si, retira competitividade ao setor. A expectativa é que o governo venha a encontrar medidas alternativas, designadamente em termos agroambientais, que ajudem a compensar parte da perda que vai ocorrer. "Tanto quanto sabemos estão a ser estudadas medidas alternativas ao nível das eco-ajudas", refere fonte conhecedora do processo.

Mas o que os produtores temem mesmo é que as ajudas diretas, os pagamentos ligados à produção, possam ser diferentes em Espanha e Itália do que for praticado em Portugal, pondo em causa um equilíbrio que já hoje é frágil.

Até ao final do ano, os vários Estados-membros irão definir o seu Plano Estratégico da PAC, o PEPAC, que basicamente define como é que cada um deles irá aplicar as verbas disponíveis. Para os produtores e industriais de tomate, a grande preocupação é a convergência com Espanha e Itália. "Até hoje, felizmente, tem havido esse senso, mas é preciso que continue. Qualquer cêntimo a menos tira-nos do mercado. Tem que haver uma preocupação muito grande de equilíbrio", diz Gonçalo Escudeiro, da Federação Nacional das Organizações de Produtores. "No atual quadro, a situação é relativamente idêntica, mas se os produtores portugueses vierem a receber menos ajudas que os espanhóis ou italianos a partir de 2027, perdemos a competitividade que temos e a indústria deslocaliza-se. Quem perde é o país", sublinha o responsável, acrescentando: "Só não queremos que nos desequilibrem porque o equilíbrio que hoje temos já é muito difícil".

A apreensão é também grande da parte da indústria. Portugal tem no grupo Sugal o maior transformador de tomate da Europa e o segundo maior do mundo, o qual lembra que o mercado do concentrado de tomate é "altamente competitividade e global". A Sugal, que é a única empresa no mundo com duas campanhas de tomate por ano - graças ao investimento que realizou no Chile - garante que a consolidação a que se assistiu no setor, nos últimos 20 anos, foi um dos elementos que permitiram à indústria "adaptar-se e ganhar a eficiência necessária para concorrer nos mercados internacionais". Manuel Gonçalves, administrador do grupo, garante que os últimos anos foram "muito exigentes" do ponto de vista dos preços e da rentabilidade, pelo que o setor, na sua globalidade, está numa situação económica e financeira "de alguma delicadeza". Para o gestor, é "muito importante manter as características e a natureza dos apoios dados aos agricultores, numa perspetiva de manutenção da competitividade do setor a nível internacional".

Manuel Gonçalves lembra que não há tomate de indústria plantado se não houver indústria e vice versa, já que"não é viável ir comprar tomate a Espanha para transformar em Portugal". A prová-lo está o investimento que a Sugal fez em Espanha, com a compra de uma fábrica em Sevilha. E é por isso que o administrador do grupo insiste na necessidade de haver um ecossistema "bem constituído e competitivo" em todas as fases do processo. O que passa também pela tal equiparação da PAC com os restantes produtores europeus. "Os instrumentos poderão variar, mas, globalmente, ao final do dia, o impacto que esses apoios terão para os agricultores nacionais terão que refletir o que se passa nos outros países", argumenta.

E o cenário de deslocalização não está posto de parte. "Não sendo o tomate um produto que se possa transportar, é evidente que uma perda estrutural e definitiva de competitividade de um determinado país nos fará sempre pensar para onde devemos ir a seguir, para onde nos devemos deslocalizar e focar os nossos esforços e recursos para mantermos e continuarmos a ganhar a competitividade que é imprescindível para operar neste setor", diz, sublinhando que, "mesmo sendo a segunda maior empresa do mundo, a Sugal é ainda relativamente pequena, a nível mundial", com uma quota de 5% de um mercado "altamente fragmentado e competitivo". Em causa poderão estar muitos postos de trabalho já que, no pico da produção, a Sugal tem cerca de duas mil pessoas a trabalhar consigo nas fábricas do Ribatejo. O grupo fatura cerca de 280 milhões de euros ao ano.

"Portugal já provou ser um país competitivo para esta fileira, nós acreditamos que vai continuar a ser e, se assim for, a Sugal vai continuar a investir e a crescer em Portugal", garante Manuel Gonçalves. Para isso, precisa de um "cenário de estabilidade e previsibilidade" do ponto de vista das regras de natureza regulamentar e fiscal. "Somos totalmente favoráveis à necessidade de termos uma prática agrícola e industrial cada vez mais sustentável ao nível das emissões e do consumo dos recursos, mas esse esforço deve ser apoiado como está a acontecer com outros setores", defende.

A Sugal lamenta, ainda, que União Europeia exija o cumprimento de requisitos ambientais e de sustentabilidade muito exigentes às suas empresas, mas que não exija o cumprimento das mesmas regras para entrada no espaço europeu. "Nós estamos de acordo com as exigências que nos colocam, mas elas têm um custo e implicam investimentos. O problema não se resolve aligeirando as regras a nível europeus, mas sim criando condições equiparáveis de mercado e de competição. Com que instrumentos, os peritos que o determinem. O que importa é que sejamos consistentes", defende Manuel Gonçalves.

Já Gonçalo Escudeiro, da Federação Nacional das Organizações de Produtores, considera que "ou a UE protege os seus produtores, ou tem de taxar a produção internacional que entra de forma muito agressiva no mercado europeu". A próxima PAC será bastante exigente do ponto de vista ambiental, "e muito bem", defende, mas é preciso garantir que "não seja à custa da perda de competitividade dos produtores europeus". Uma das exigências dos agricultores é que o consumidor possa conhecer a proveniência dos produtos alimentares. "Porque é que se vamos comprar uma peça de roupa esta é obrigada a ostentar a sua origem e uma lata de tomate ou de milho doce ou um pacote de leite não é?", questiona.