Filipe Costa assume a presidência da AICEP

Filipe Costa é o novo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP)

Filipe Santos Costa assumiu hoje o cargo de presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), substituindo Luís Castro Henriques, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Após cumprimento de todos os formalismos legais, Filipe Santos Costa assume esta segunda-feira o cargo de presidente da Agência, ao mesmo tempo que Cristina Pucarinho, Luís Rebelo de Sousa, João Noronha Leal e Isabel Tenreiro assumem os cargos de vogais executivos", refere o ministério em comunicado.

O mandato do novo Conselho de Administração que agora inicia funções tem a duração de três anos.

Filipe Santos Costa é, desde 01 de julho de 2018, presidente da Comissão Executiva da aicep Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, tendo sido anteriormente delegado da AICEP e Cônsul Económico e Comercial de Portugal em São Francisco de 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2018.

Anteriormente exerceu funções como delegado da AICEP e Cônsul Económico e Comercial de Portugal em Xangai e outras funções na diplomacia económica, como junto de agências especializadas da ONU em Genebra ou com a AICEP em Madrid.

Segundo a nota curricular divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiro, a experiência pública de Filipe Santos Costa "inclui ter sido adjunto do Ministro de Estado e do Equipamento Social e chefe do gabinete do Ministro da Justiça", enquanto a experiência privada inclui "consultadoria, jornalismo e docência".