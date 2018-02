Fim da sobretaxa muda Declaração Mensal de Remunerações

O novo modelo da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) que as empresas devem começar a utilizar a partir desta quinta-feira dia 1 de fevereiro, tornou-se necessário por causa de algumas das alterações fiscais que entraram em vigo no início deste ano.

Uma destas alterações é a eliminação da sobretaxa do IRS e, consequentemente, de as empresas terem de reportar as retenções na fonte. O novo modelo adapta-se ainda à eliminação da não tributação em sede de IRS dos chamados “vales de educação” e ao alargamento da exclusão de tributação a bolsas atribuídas a treinadores e compensações pagas a bombeiros.

Este novo impresso, que foi publicado em Diário da República no último dia, 31 de janeiro, deve ser utilizado a partir deste mês. A DMR surgiu, com esta denominação, em 2013, tendo de ser entregue mensalmente pelas empresas até ao dia 10 do mês seguinte ao do pagamento ou colocação à disposição dos rendimentos.

Desta declaração têm de constar os rendimentos pagos mesmo que sujeitos a uma retenção na fonte de taxa 0%, bem como os que estão isentos mas sujeitos a englobamento e os não sujeitos a retenção na fonte.