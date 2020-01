Fim das moedas de 1 e 2 cêntimos? Europa quer avançar

A medida promete poupar no fabrico mas também reduzir a burocracia e a morosidade nos pagamentos. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, deverá mesmo avançar com a remoção de circulação das moedas de um e dois cêntimos, com a moeda mais baixa a passar a ser a de cinco cêntimos. Embora não seja uma ideia nova, a intenção deverá passar a estar no programa da Comissão até 2024.

O jornal alemão Süddeutsche Zeitung indica esta semana que teve acesso ao rascunho dos documentos que consistem o programa de trabalho da Comissão e avança que entre as medidas propostas, está a tal retirada das moedas, incluída na lista de iniciativas para reduzir a burocracia.

E como tudo se processará a nível prática? A proposta admite que se passa a usar “regras uniformes de arredondamento” que permitam usar como moeda de valor mais baixo a de cinco cêntimos. A ideia já existe a nível europeu desde 2018.

A eliminação destes cêntimos permite também economizar os custos de fabricação de moedas de um e dois centavos e o esforço envolvido na contagem e no transporte. Num estudo de 2013 já era referido que a poupança é real. Estimativas mostram que deixar de cunhar estas moedas pode fazer com que Bruxelas poupe 1,4 mil milhões de euros. Das 126 mil milhões de moedas de euro em circulação, cerca de 48% são de um ou dois cêntimos, correspondendo a um total de 61 mil milhões de moedas.

Como obstáculo à concretização deste desejo estão alguns eurodeputados. O alemão Markus Ferber (CSU) já disse que “o que a Comissão está a planear sob o nome inocente de ‘regras de arredondamento uniforme’ deve fazer soar os alarmes”, admitindo que pode estar em causa o desejo de acabar com o dinheiro físico.

