Final anunciado dos vistos gold preocupa promotores e investidores imobiliários

A declaração que o primeiro-ministro fez na quarta-feira sobre o possível fim dos dos vistos gold deixou promotores e investidores imobiliários preocupados. Em entrevista ao jornal Eco, o presidente da APII (Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários) critica a possível decisão do Governo, declarando que "é "descabido estar nesta altura a reequacionar o programa de vistos gold, quando todos os países estão a concorrer pela captação de todo o investimento internacional que puderem".

Hugo Santos Ferreira diz que as palavras de António Costa são "ruído que vem dar uma grande instabilidade ao mercado imobiliário" e que prejudicam "seriamente a captação de investimento estrangeiro e, portanto, a entrada de riqueza em Portugal", recordando que o programa dos vistos gold já totalizou mais de seis mil milhões de euros de investimento.

E sublinhou que "de janeiro a setembro deste ano já tinha captado 465 milhões de euros". "Num período como o que vivemos, declarações destas prejudicam a captação de investimento internacional [por esta via] que, por ano, tem andado entre os 400 e os 600 milhões de euros. É, de facto, preocupante", afirmou aquele responsável.

Hugo Santos Ferreira espera que o Governo "tenha o bom senso" de não "criar mais um problema num programa que só este ano já captou 465 milhões de euros de investimento até setembro", justificando com o facto de todos os países se encontrarem a captar "todo o investimento internacional que puderem". "Sendo este tipo de programas dos que mais capta investimento direto estrangeiro, parece-me um bocadinho descabido nesta altura estar a reequacionar o programa", declara, sem descartar, no entanto uma reavaliação do mesmo.

E garante ser um "mito dizer-se que o programa dos vistos gold leva à escassez de habitação acessível", uma vez que um investimento golden é de cerca de 575 mil euros enquanto uma compra média por parte dos portugueses anda à volta dos 355 mil euros. "O vistos gold não têm nada a ver com o aumento dos preços das casas. São fatores completamente diferentes", frisou.