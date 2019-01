Final da Liga dos Campeões estará livre de impostos

A 1 de junho, o estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, vai ser palco da final da Liga dos Campeões, graças às isenções fiscais que Espanha acordou com a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

O Estado não vai aplicar o Imposto sobre as Empresas à UEFA e às equipas participantes, nem cobrará o IRS aos seus trabalhadores nem as taxas alfandegárias às importações. Todos os que desenvolvam operações relacionadas com o evento estarão ainda isentos de IVA, escreve o El Economista, esta segunda-feira.

A isenção fiscal nesta situação consta de uma medida adicional do Decreto-Lei Real 27/2018, de 28 de dezembro (legislação espanhola). Os motivos expostos declaram que “os compromissos assumidos pelo Governo do Reino de Espanha com a UEFA para sediar no nosso país o local dos próximos eventos organizados por essa Associação exigem a regulamentação de um regime tributário específico”, cita o jornal espanhol.

Até agora, era relativamente frequente os grandes eventos gozarem de algum tipo de ajuda fiscal numa tentativa de impulsionar a atividade económica e os benefícios indiretos da sua celebração. Mas, uma redução de 100% nunca antes tinha sido aplicada.

A vontade de a UEFA de minimizar a carga fiscal já custou ao Reino Unido a celebração de uma final da Liga dos Campeões, em 2010, que acabou por se realizar em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu. E se, nessa altura, Espanha já ofereceu à UEFA um acordo fiscal vantajoso, agora não se limita apenas à final da competição das melhores equipas da Europa, mas também contempla os jogos do Euro 2020, em Bilbau, entre 15 e 18 de junho.