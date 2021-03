Finanças acreditam que fatura do Novo Banco ficará abaixo dos 476 milhões previstos no Orçamento

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O Ministério das Finanças acredita que o montante necessário para o Novo Banco ficará abaixo dos 476 milhões de euros que estavam inicialmente inscritos no Orçamento do Estado para este ano (OE2021) e que foram chumbados por maioria negativa no parlamento.

"O governo está plenamente convicto de que o valor final, após a verificação das entidades competentes, ficará abaixo do previsto na proposta de OE2021", refere uma nota do gabinete de João Leão depois de conhecidos os resultados da instituição liderada por António Ramalho que teve um prejuízo de 1,3 mil milhões de euros em 2020 e apresentando uma conta de 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução (FdR).