Finanças antecipam crescimento do PIB em 2021 acima das previsões

João Leão, ministro das Finanças © RODRIGO ANTUNES/LUSA

O Ministério das Finanças já antecipa um crescimento da economia acima das previsões. O gabinete de João Leão comentou os números do produto interno bruto no segundo trimestre, divulgados esta sexta-feira e já começa a contar com uma revisão das estimativas publicadas na apresentação do Programa de Estabilidade.

"Portugal atinge o nível mais alto do PIB desde o início da pandemia, o que confirma a forte retoma económica em Portugal e a perspetiva de que com o avanço da vacinação e o controlo da situação pandémica, seja possível ultrapassarmos a estimativa de crescimento de 4% apresentada no Programa de Estabilidade", assim refere o Ministério das Finanças em comunicado de imprensa.

A economia portuguesa cresceu a dois dígitos entre abril e junho, com uma aceleração homóloga de 15,5%, indicou o INE na estimativa rápida divulgada esta sexta-feira, representando o maior crescimento trimestral desde 1996, ano que a se referem os primeiros dados estatísticos oficiais.

Face ao trimestre anterior, a economia portuguesa cresceu 4,9%, "mais do que compensando a queda do PIB provocada pela pandemia no primeiro trimestre do ano", acrescenta o comunicado.