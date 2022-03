Finanças. Apoios sim, mas "não podemos entrar em aventuras"

Ministro das Finanças, João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

Apoios às famílias e empresas, sim, para ajudar a amortecer impacto da guerra nos preços da energia, mas "não podemos entrar em aventuras" que possam "comprometer o amanhã", avisou ontem o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, sinalizando que Portugal está numa situação orçamental e de endividamento que também deve ser tida em conta. E que o desejo é continuar a cumprir as regras do Pacto, mais à frente, uma vez que esta crise seja debelada.

A mensagem é importante para consumo em Bruxelas. Na próxima segunda-feira, João Leão, o ministro das Finanças, João Leão, vai à reunião dos ministros homólogos da zona euro, e na terça, ao conselho europeu das Finanças da UE (Ecofin). Vai querer passar essa mensagem de "compromisso" do País (do governo) com as regras da disciplina orçamental europeia aos seus parceiros, em Bruxelas. Como tem feito sempre, aliás.

Para João Leão não pode ser de outra forma. O crescimento da economia deve ser revisto em baixa por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a inflação vai subir muito mais. As contas públicas não ficaram na mesma, nem como apareciam na proposta de Orçamento do Estado de 2022 (OE2022) apresentada em outubro).

Estamos em março e as Finanças já estarão a fazer contas à nova meta para o défice e para a dívida.

No OE2022 (que não chegou a ver a luz do dia, chumbou e o Parlamento foi dissolvido), a ambição era notória. O plano era reduzir o défice para 3,2% do produto interno bruto (PIB), já perto do limite de 3% do Pacto, e a dívida para o equivalente a 122,8% do PIB, uma redução forte face aos 127,5% com que terminou 2021. O crescimento previsto ia ser de 5,5% em 2022.

O clima de ambição era tão grande que o próprio governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, antecessor de João Leão à frente das Finanças, chegou a dizer em público que até era possível Portugal chegar a um défice inferior a 3% em 2021 o que daria margem para um duplo brilharete no OE: em 2021 e 2022. Isto foi antes de rebentar a guerra, claro.

BCE hasteia a bandeira vermelha

O primeiro sinal de que haverá grandes contrariedades orçamentais veio esta semana do Banco Central Europeu (BCE).

A economia da zona euro já só deve crescer 3,7% em 2022, tendo em conta os primeiros dados económicos muito negativos e incertos que emergiram com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O BCE incorporou apenas cinco a sete dias de dados a contar do início do conflito, que começou a 24 de fevereiro. Esta nova previsão do BCE compara com os 4,2% de há apenas três meses.

Frankfurt também subiu e muito a projeção de inflação para o ano corrente. Em dezembro, as contas da instituição sediada em Frankfurt apontavam para 3,2% (quase o dobro face aos 1,7% de setembro) já por causa das fortes pressões que se sentiam na altura ao nível dos preços da energia e de muitas outras matérias-primas, sobretudo alimentares.

Mas com a nova guerra na Ucrânia, os preços passaram de muito altos a explosivos. Assim, o BCE subiu a previsão de inflação para 5,1% este ano, sendo que Christine Lagarde, a presidente do banco central do euro, foi avisando ao longo da conferência de imprensa de que há sinais de que a aceleração fortíssima da inflação pode não ser temporária.

Com isto, o BCE anunciou que vai reduzir a potência dos programas de compras de divida, que permitem injetar dinheiro muito barato nas economias do euro através dos bancos. Assim, na prática, já está a subir os juros.

Governo quer "responsabilidade" e "nível aceitável e comportável de apoios"

Ontem, Rui Rio, que ainda é presidente do PSD, foi ao Twitter pedir uma ação mais musculada das Finanças a nível fiscal.

Disse que "a redução do ISP pelo valor do aumento extraordinário da receita de IVA para que eu alertei, não deve ser só a partir do preço atual, tem de ter em conta o preço médio de 2021. É o mínimo que o Governo deve fazer, face à enorme carga fiscal que criou sobre os combustíveis".

Mendonça Mendes respondeu que o governo, nesta fase, não tem tabus e vai avaliar a situação a par e passo. "Todas as hipóteses estão em cima da mesa".

Mas logo a seguir deixou claro que tudo deve ser feito "dentro das possibilidades do País", "mantendo um nível aceitável e comportável de apoios aos cidadãos e empresas".

"O governo tem a responsabilidade de responder aos problemas de hoje sem comprometer o amanhã" e que "todos os responsáveis políticos" não devem mostrar apenas essa responsabilidade "em campanha eleitoral". "A responsabilidade é algo que deve ser permanente".

O secretário de Estado do Fisco disse ainda que é preciso que "tenhamos noção que nas próximas semanas a nossa vida não vai ser igual à que tínhamos", que "a situação da guerra só agora se começou a sentir e vai exigir da parte de todos uma adaptação".

Seja como for, insistiu, que "não podemos entrar em aventuras" que possam destabilizar o rumo orçamental do país. Fazer muita despesa fiscal pode ter esse efeito negativo, claro. Sobretudo se os apoios agora concedidos forem difíceis ou socialmente incomportáveis de reverter.