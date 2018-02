Finanças dão mais um dia para validação das faturas do IRS

A dificuldade em aceder ao Portal das Finanças no último dia do prazo para a validação das faturas que ajudam a reduzir o IRS levou o Ministério das Finanças a dar mais um dia aos contribuintes para concluírem esta tarefa. O prolongamento do prazo, até esta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, consta de uma informação colocada no Portal das finanças.

“Informa-se que foram prorrogados até sexta-feira, dia 16 de fevereiro, os prazos para entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 4.º trimestre de 2017, comunicação e classificação das faturas e comunicação do agregado familiar”, refere a mensagem publicada no Portal das Finanças.

Ao longo do dia foram-se registando momentos em que não era possível aceder ao Portal das Finanças, o que deverá ter sido provocado pelo excesso de procura. É que, nesta quinta-feira não só termina o prazo para os contribuintes validarem as faturas das despesa realizadas em 2017, como também para as empresas que estão no regime trimestral do IVA este é o ultimo dia para entregarem a declaração periódica relativamente a atividade do último trimestre de 2017.

A estas duas obrigações juntou-se ainda este ano, pela primeira vez, a necessidade de os contribuintes procederem à atualização do seu agregado familiar para que as alterações ocorridas em 2017 sejam tidas em conta na declaração do IRS que começa a ser entregue em abril.

Desta forma, os contribuintes têm até às 23h59 minutos do dia 16 de fevereiro para atualizar o agregado (passo que ganha especial relevo para quem está abrangido pelo IRS automático), resolver a situação das faturas pendentes e registar as que não tenham sido comunicadas, e arrumar as contas do IVA do 4º trimestre.