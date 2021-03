Governo diz que gastou 1,9 mil milhões de euros com saúde em apenas dois meses

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

A despesa pública com saúde está a crescer mais de 10% face ao ano passado e nos dois primeiros meses deste ano foram gastos 1876 milhões de euros, diz o Ministério das Finanças (MF), numa nota de antecipação da execução orçamental de janeiro e fevereiro.

Nessa à síntese de execução orçamental, que será publicada esta quinta-feira, o ministério de João Leão refere que a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "está a crescer a um ritmo recorde, em consequência da pandemia covid-19".

Em janeiro e fevereiro de 2021, a despesa avançou 10,5%, "tendo atingindo 1876 milhões de euros nestes dois primeiros meses do ano".

"Aumento do número muito elevado" do pessoal da Saúde

O ministério destaca "o crescimento muito elevado das despesas com pessoal", que subiram 10,1% "devido ao aumento do número muito elevado dos profissionais de saúde, que atingiu o valor mais alto de sempre, incluindo o número de médicos", escreve o MF.



A mesma nota oficial acrescenta que "as entidades do SNS apresentam um crescimento em termos homólogos do número de profissionais de 8%", isto é, pelas contas do MF há "mais 10.786 trabalhadores do que no ano passado".

Aqui, destacam mais 3.504 enfermeiros face há um ano (crescimento de 7,7%) e 3.934 assistentes operacionais (aumento de 14,6%).