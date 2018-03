Finanças: Governo prosseguirá esforços de transformação estrutural da economia

O governo garante que vai prosseguir com os esforços de transformação estrutural da economia portuguesa e equilíbrio das contas públicas depois da Comissão Europeia ter melhorado a sua avaliação da situação económico-financeira do país.

A Comissão Europeia considerou esta quarta-feira, no âmbito do exercício do Semestre Europeu, que Portugal corrigiu os seus desequilíbrios excessivos.

“Esta decisão surge na sequência da saída do Procedimento por Défices Excessivos, da melhoria da classificação da dívida da República pelas principais agências de notação internacionais e do excelente comportamento da economia nacional, visível quer no mercado de trabalho quer na natureza sustentável do crescimento registado ao longo dos últimos semestres”, refere um comunicado do Ministério das Finanças, divulgado esta quarta-feira.

“O governo prosseguirá os esforços de transformação estrutural da economia portuguesa, garantido o equilíbrio das contas públicas, a promoção de um crescimento sustentável e inclusivo e incrementando a competitividade externa da economia”, refere a mesma nota. “Os desafios com que o país se depara e que merecem resposta estão identificados no Programa Nacional de Reformas, que continuará a guiar o esforço reformista do governo”, garante.

Frisa que “esta evolução positiva” reflete a avaliação da Comissão Europeia patente no seu Relatório País sobre Portugal – inserido no Semestre Europeu que avalia a situação económico-financeira de todos os países da UE – que “releva as mudanças estruturais registadas em Portugal no passado recente”, refere o Ministério das Finanças.

Destaca que entre 2016 e 2017 a dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) registou uma queda de 4,3 pontos percentuais – a maior em 20 anos. E que entre o final de 2015 e o final de 2017 a dívida privada em percentagem do PIB diminuiu 16,6 pontos percentuais, o desemprego diminuiu 4,13 pontos percentuais no mesmo período, fechando o ano em 8,1%.

“A evolução destes indicadores reflete a mudança estrutural que a economia portuguesa vem percorrendo ao longo dos últimos anos”, afirma Mário Centeno, ministro das Finanças citado no mesmo comunicado.

Adianta que “estes resultados são alcançados através de um crescimento económico sustentado e gerador de emprego associado a um controlo orçamental com benefícios tanto para as gerações presentes como para as futuras” e que “esta evolução é tanto mais extraordinária quanto é conseguida num contexto de redução generalizada do endividamento de todos os setores da economia”.