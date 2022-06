Finanças já reembolsaram mais de 2300 milhões de euros em IRS

Prazo para entrega das declarações do IRS decorre até dia 30 © Sara Matos/Global Imagens

Até 15 de junho a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já reembolsou cerca de 2343 milhões de euros relativos a declarações de IRS dos rendimentos do ano passado, revelou o ministério das Finanças, em comunicado.

Ao todo, os contribuintes submeteram 4,8 milhões de declarações, sendo que destas 35% foram sujeitas ao preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT. Os restantes 65% foram preenchidos de forma manual.

As finanças já liquidaram 4,3 milhões de declarações, das quais mais de 2,3 milhões vão ser reembolsadas.

No que às notas de cobrança diz respeito, as finanças já emitiram cerca de 756 mil documentos, que correspondem a mil milhões de euros que terão de ser pagos à AT. As restantes declarações são nulas e não deram lugar a reembolso ou nota de cobrança.

Recorde-se que os contribuintes têm até ao próximo dia 30 para entregar as suas declarações de rendimentos.