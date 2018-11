Finanças marcam reunião com sindicatos para dia 7

Os aumentos salariais da função pública em 2019 não constam da convocatória da reunião que o Ministério das Finanças enviou esta sexta-feira para os representantes dos trabalhadores e que vai realizar-se no dia 7 de dezembro. Mas a expectativa dos dirigentes sindicais é que este seja um dos temas centrais do encontro que acontece depois de o Orçamento do estado já estar fechado.

Esta nova reunião acontece cerca de um mês e meio depois da última vez que a Frente Comum, Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) estiveram reunidos com Mário Centeno e e secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca.

A interrupção das negociações enquanto decorreu todo o processo de discussão do Orçamento do Estado foi durante criticada pelos dirigentes sindicais que esperam agora, apesar de o OE já estar aprovado, fechar alguns dos temas que estão em cima da mesa.

Esperam também que o governo avance finalmente com uma proposta de aumentos salariais para 2019, pondo termo a quase uma década de congelamento de salários – o último aumento, de 2,9%, aconteceu em 2009.

“Esperamos que nesta reunião nos seja apresentada uma proposta de aumentos salariais e que nos sejam dadas a conhecer matérias que integram o Orçamento do Estado que dizem respeito à administração Pública”, referiu ao Dinheiro Vivo José Abraão, secretário-geral da Fesap.