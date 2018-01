Finanças negam que Centeno tenha dado isenção a filhos de Vieira

As isenções de IMI estão previstas no Estatuto dos benefícios Fiscais que, no número 20 do seu artigo 71º, determina que estas são atribuídas mediante deliberação do município.

“Com base nesta deliberação – que é genérica – os serviços camarários comunicam as situações concretas aos Serviços de Finanças do local de situação dos imóveis que, por sua vez, procedem ao averbamento das isenções em execução da referida comunicação”, precisa um comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Ministério das Finanças.

Desta forma, “neste, como noutros processos da mesma natureza não houve – como não teria de haver – qualquer intervenção do governo”, sublinha o gabinete de Mário Centeno.

A isenção a que se refere aquele artigo refere-se aos prédios urbanos objeto de reabilitação e que podem ficar sem pagar IMI durante um período de cinco anos, a contar da conclusão dos trabalhos de reabilitação, podendo ser renovada “por um período adicional de cinco anos”.

O comunicado do Ministério das Finanças surge na sequência de uma notícia publicada na edição desta segunda-feira pelo Correio da Manhã com o título “Perdão fiscal aos filhos de Vieira dias depois de cunha do ministro”.

Nesse comunicado, o gabinete de Mário Centeno assegura que o ministro “em momento algum teve qualquer contacto com o presidente do Sport Lisboa e Benfica ou qualquer outra pessoa, a propósito de temas que se relacionem com interesses patrimoniais do Benfica ou da família do seu presidente”.