Finanças: Redução da dívida pública deverá ser de 8 pontos percentuais, colocando o rácio da dívida nos 127%

O ministro das Finanças, João Leão, fala sobre a proposta governamental de Orçamento do Estado para 2022, durante conferência de imprensa no Ministério das Finanças, Lisboa, 12 de outubro de 2021. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O ministério das Finanças avança nesta sexta-feira, 7 de janeiro, que a dívida pública portuguesa em 2021 deverá descer oito pontos percentuais, o que deverá colocar o rácio de dívida nos 127% do PIB.

"Em 2021, a redução da dívida pública em percentagem do PIB, na ótica de Maastricht, deverá ser de cerca de 8 pontos percentuais, colocando o rácio da dívida na casa dos 127%. Portugal retoma assim a trajetória de redução da dívida que foi interrompida devido à pandemia", diz o ministério tutelado por João Leão em comunicado.

O ministério indica que a dívida direta do Estado em dezembro do ano passado, corrigida de consolidações da Administração Central foi de 260,4 milhões de euros.

O gabinete de João Leão acrescenta ainda que foi hoje aprovado o Programa de Financiamento para este ano de 2022, "que prevê a emissão total de 17,7 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro, incluindo 2 sindicatos bancários no valor de pelo menos 3 mil milhões de euros cada, e a emissão líquida de 3 mil milhões de euros em Bilhetes do Tesouro".

O programa de financiamento traçado para este ano, aponta o ministério das Finanças, "permitem antever que o rácio de dívida pública deverá situar-se em torno de 122% no final deste ano, ficando abaixo da previsão inscrita na Proposta de Orçamento do Estado para 2022 (122,8%). Assim, no conjunto dos dois anos, a dívida pública deverá atingir uma redução sem precedentes de mais de 13 pontos percentuais em resultado da forte recuperação económica".