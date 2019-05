Finanças revêm em alta défices do Estado de 2019 a 2023

O setor público pode deixar de ser deficitário de 2020 em diante, mas o subsetor Estado, não.

Segundo o IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa, o Estado, que é a parte mais importante das administrações públicas, deveria começar a gerar excedentes já em 2021, mas no final do mês passado, na sequência das novas previsões do Programa de Estabilidade, esse objetivo foi abandonado.

Em todo o caso, o saldo orçamental final continuará a subir e estão mesmo previstos excedentes por que há outras áreas da administração pública que mais do que compensam o agravamento agora preconizado pelas Finanças.

Além do Estado, o setor público é composto por empresas, institutos e fundos públicos, por regiões, pela administração local (câmaras e freguesias) e pela Segurança Social.

Tendo em conta o histórico da República desde 2011, os únicos dois setores que costumam gerar excedentes são a administração local e a Segurança Social. Claro que estes dois, de acordo com as leis em vigor, têm saldos finais positivos porque beneficiam de avultadas transferências anuais do Orçamento do Estado, o que agrava o défice da administração central (Estado e institutos).

Além do défice estadual ter sido revisto em forte alta entre 2019 e 2022, há ainda uma forte revisão ascendente na despesa com ativos financeiros, que estará relacionada com o maior esforço financeiro a pedir aos contribuintes por causa do Novo Banco e com a recapitalização de empresas públicas.

De acordo com os dados comunicados pelo IGCP aos investidores internacionais a 26 de abril, este ano o défice do Estado sobe 800 milhões de euros (face à situação prévia ao novo Programa de Estabilidade divulgado em abril). O défice previsto para o Estado é agora 4,4 mil milhões de euros e até sobe 23% face ao fecho de 2018, indicam dados da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Nos anos seguintes, acontece a mesma coisa. A revisão em alta ascende a 1,5 mil milhões de euros em 2020, depois agrava-se até 1,9 mil milhões de euros em 2021 e em mais 2,1 mil milhões em 2022. Resultado: o Estado vai continuar em défice nos próximos anos. Antes desta nova versão, tudo apontava para que o setor Estado começasse a dar excedentes em 2021, o que seria um marco histórico.

Mais 600 milhões em despesa com ativos financeiros, este ano

As ajudas líquidas do Estado às empresas públicas e aos bancos também subiram de nível. Estas são tratadas numa conta segregada, não estão incluídas no saldo do Estado.

Cálculos do Dinheiro Vivo com base na informação oficial do IGCP indicam que o plano é gastar mais 600 milhões de euros este ano (do que se previa até 26 de abril), mais 900 milhões no próximo ano, mais 500 milhões de euros em 2021.

Só em 2022 é que há uma revisão em baixa desta despesa, mas ainda assim o total previsto para esse ano em apoios através de ativos financeiros ascende a 1,8 mil milhões de euros.

O Dinheiro Vivo questionou o Ministério das Finanças sobre o que motivou a revisão em alta do valor do défice do Estado de 3,6 mil milhões de euros para 4,4 mil milhões em 2019. A tutela de Mário Centeno reencaminhou para o IGCP.

“Refinanciamento de empresas públicas”

O DV também perguntou sobre a subida da fatura com a aquisição líquida de ativos financeiros (de 5 mil milhões de euros para 5,6 mil milhões de euros em 2019).

Em reposta às duas questões, fonte oficial do IGCP adiantou apenas que “as necessidades líquidas de financiamento do Estado poderão ser pontualmente ajustadas perante o ano, de acordo com as melhores expectativas para a execução”.

A agência explicou ainda que a despesa de 5,6 mil milhões de euros em ativos financeiros em 2019 “engloba, de um modo geral, as operações que afetam diretamente as necessidades de financiamento do Estado, mas não se encontram capturadas no saldo do Estado em contas públicas”.

“A componente mais relevante corresponde ao refinanciamento de empresas públicas”, diz a mesma fonte da agência da dívida pública.

De 2020 inclusive em diante, o saldo do Estado também é revisto em baixa de forma substancial. Era para haver um excedente de mil milhões de euros em 2021 e 2021 (PE do ano passado, diz o IGCP), mas isso agora já não acontece.

Segundo o instituto presidido por Cristina Casalinho, “a revisão do saldo do Estado em 2020-2023 reflete essencialmente a revisão da estimativa do saldo das Administrações Públicas em contas nacionais no contexto do Programa de Estabilidade para 2019-2023”.

“O saldo do Estado em contas públicas apresentado decorre de ajustamentos que procuram refletir a trajetória esperada para este subsetor em específico, tendo também por base a trajetória esperada para os restantes subsetores das Administrações”.

Mais capital para o setor empresarial do Estado

O Dinheiro Vivo também observou ao IGCP que a compra de ativos também é revista em alta em alta no período de 2020-2021 e revista em baixa em 2022. Que fatores explicam esta revisão? É o potencial efeito do Novo Banco ou há mais alguma coisa? E os valores inscritos no quadro de 26 de abril dizem respeito ao quê, concretamente?

A resposta oficial foi de que “a revisão da aquisição líquida de ativos financeiros em 2020-2023 decorre da atualização habitual no contexto do Programa de Estabilidade” e que “a componente mais relevante da rubrica, também neste período, respeita ao refinanciamento de empresas públicas”.