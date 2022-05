Finanças sem intenção de eliminar Declaração Mensal de Remunerações

Lisboa, 12/04/2016 - Fachada do departamento de finanças do bairro de Alvalade em Lisboa, fotografada esta tarde, horas depois de elementos da Polícia Judiciária terem feito buscas aquela repartição da Autoridade Tributária e Aduaneira. A PJ levou a cabo uma operação de investigação de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem e falsidade informática são os crimes em causa nesta operação "Tax Free" em que foram detidas 15 pessoas, incluindo funcionários do Fisco, informou a PJ. ( Gustavo Bom / Global Imagens ) © Gustavo Bom / Global Imagens

O Ministério das Finanças não tem intenção de eliminar ou alterar a entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por considerar que se trata de uma "obrigação estruturante do sistema fiscal", disse esta quarta-feira fonte oficial do gabinete à Lusa.

"A Declaração Mensal de Remunerações enviada à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é uma obrigação estruturante do sistema fiscal, em particular para a liquidação do IRS, incluindo o automático, pelo que não existe, nesta fase, intenção de eliminar ou alterar a sua entrega", afirma o gabinete liderado por Fernando Medina.

Há uma semana, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse no parlamento que o Governo está a ponderar eliminar a entrega da Declaração Mensal Remunerações das empresas à Segurança Social, no âmbito da simplificação digital.

Na resposta à Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças disse, no entanto, que "as declarações entregues à AT e à Segurança Social prosseguem diferentes finalidades e, como tal, são entregues separadamente - ainda que a entrega de ambas possa ser feita atualmente perante um só canal".

A Declaração Mensal de Remunerações é um formulário no qual as empresas indicam as remunerações pagas aos trabalhadores durante o mês e os descontos efetuados, entre outras informações.

Na quarta-feira, numa audição no âmbito da apreciação, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), a ministra do Trabalho anunciou que no âmbito de uma "revolução digital" na Segurança Social, está previsto a eliminação de "burocracia que não faz sentido".

Entre as medidas que o Governo está a preparar está "a eliminação das declarações de remunerações mensais das empresas à Segurança Social para passarem a ser apenas uma declaração em vez das oito milhões que são apresentadas por ano", disse Ana Mendes Godinho.