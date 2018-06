Financiamento ao sector social criou 1700 novos empregos

A Segurança Social deu ‘luz verde’ a 496 novos acordos e alargamento de acordos já existentes com instituições sociais alargando a resposta das IPSS de residenciais para idosos, creches, lares e centros de dia a mais 6274 utentes. Estes são alguns dados do balanço do primeiro ano do Procoop (Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais) que vai ser apresentado esta sexta-feira. A próxima fase de candidaturas arranca na próxima segunda-feira.

A este reforço da oferta conseguido com a celebração dos acordos que deram origem a novas respostas sociais e ao alargamento das já existentes, soma-se o impacto que este quase meio milhar de protocolos teve ao nível do emprego nas Instituições Particulares de Solidariedade Social. De acordo com os dados a que o Dinheiro Vivo teve acesso, estima-se que sejam criados mais de 1700 postos de trabalho.

Entre as candidaturas que deram origem a acordos, as que traduzem alargamento protocolos já existentes estão em maioria, sendo 392. Em termos de oferta de lugares, estes acordos de alargamento trazem resposta a mais 3225 utentes, enquanto os novos abrangem 3049 utentes.

A comparticipação da segurança social para o funcionamento dos serviços e equipamentos sociais foi reforçada com o Procoop, com aqueles 496 acordos a beneficiarem de um apoio de 21,7 milhões de euros.

A nova fase de candidaturas ao Procoop, que arranca na segunda-feira, contará, por seu lado, com uma dotação de 13 milhões de euros. O objetivo e encontrar respostas sociais para lares residenciais, centros de dia e centros ocupacionais, creches e residenciais para idosos. Está ainda em análise a possibilidade de em julho avançar uma fase de candidaturas dirigida às restantes respostas sociais.

O Procoop foi criado no ano passado e o balanço será feito hoje no Porto numa cerimónia em que estarão presentes o ministro e a secretária de Estado da Segurança Social.