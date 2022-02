Financiamento do BEI em Portugal mais que duplicou em 2021

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente e membro do Comité de Gestão do Banco Europeu de Investimento (BEI) © Jorge Amaral / Global Imagens

O financiamento do grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI) a Portugal mais do que duplicou no ano passado, superando os 5,3 mil milhões de euros, e com 92% dos valores a virem em socorro das pequenas e médias empresas portuguesas num ano em que a atividade da instituição se focou sobretudo em dar liquidez aos sectores mais afetados pela pandemia.

No ano em que a atividade do BEI mobilizou globalmente mais de 95 mil milhões de euros, nos montantes mais elevados num período de 63 anos, Portugal foi, em percentagem do PIB, o segundo país mais apoiado (o quinto, quando os valores são ponderados em termos absolutos), indicou nesta segunda-feira a instituição.

O valor de 5 324 milhões de euros canalizados para Portugal representou um crescimento de 128% face ao ano anterior.

No balanço da atividade realizada no último ano, o banco deu conta de 27 operações apoiadas no país. O suporte a sectores como os do turismo, comércio e serviços pessoais, através de noves contrapartes que em Portugal intermediaram os financiamentos, terá totalizado 4 887 milhões de euros, segundo os dados apresentados. O Banco Europeu de Investimento estima ter chegado a mais de 22 mil empresas.

"Trabalhámos com a grande maioria dos intermediários financeiros e dos bancos em Portugal para alcançar o maior número possível de beneficiários finais. Estamos a falar de mais de 22 mil PME que beneficiaram do financiamento do grupo BEI", referiu Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI.

A atividade de concessão de garantias teve montantes contratualizados no valor de 1,8 mil milhões de euros, que permitirão mobilizar 11,6 mil milhões de euros, salientou o responsável, destacando também que Portugal foi o terceiro país com maior número de operações no quadro do Fundo de Garantia Pan-Europeu constituído na reação à Covid-19. Para este fundo, com 22 subscritores entre os Estados-membros da União, Portugal entrou com um capital de 227 milhões de euros.

Em termos absolutos, Portugal foi o quarto país mais apoiado pelo BEI no que toca à concessão de garantias para acesso a financiamento pelas empresas, destacou também a instituição."Estamos a a falar de uma dimensão muito significativa e que claramente justifica a aposta do governo português em contribuir", defendeu Mourinho Félix.

O último ano foi também marcado pelo apoio do BEI a investimento no campo da ação climática, com a Galp a beneficiar de 81 milhões de euros para apostas em centrais fotovoltaicas no Algarve e a Medway a obter 45 milhões de euros para aquisição de frota elétrica e melhoria das ligações a Espanha.

Em atualização