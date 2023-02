Financimento do BEI em Portugal recuou 68% para 1,7 mil milhões de euros em 2022

Entrevista a Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente Banco Europeu de Investimento © Jorge Amaral/Global Imagens

O financiamento do grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI) a Portugal caiu, no ano passado, para os 1,7 mil milhões de euros, anunciou esta quinta-feira, 16, o vice-presidente da instituição, Ricardo Mourinho Félix.

O pacote de empréstimos do braço financeiro da União Europeia a Portugal recuou 67,8% face ao período homólogo, ficando ligeiramente acima dos níveis pré-pandemia (1,,6 mil milhões de euros em 2019) depois de ter atingido, em 2021, um recorde de 5,3 mil milhões de euros. No total, foram apoiados 29 projetos no país, mais dois do que em 2021.



Na conferência de imprensa da apresentação dos resultados anuais, realizada em Lisboa, Ricardo Mourinho Félix sublinhou que o volume recorde de 2021 "é irrepetível e aconteceu nas condições particulares da pandemia" e que os empréstimos de 2022 representam "um regresso ao papel do BEI no financiamento do investimento". O responsável justificou a quebra no volume dos créditos com a "dissipação dos efeitos da pandemia".

Portugal foi, em percentagem do PIB, o sexto país mais apoiado pelo BEI, com um peso de 0,7% do PIB. "Portugal está claramente na metade superior naquele que é o financiamento dos Estados-membros"; reforçou o antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças.



Do portefólio de projetos, destaca-se o financiamento no campo das energias e recursos sustentáveis de 300 milhões de euros à REN e de 70 milhões de euros à Iberdrola. O banco, cujos acionistas são os Estados-membros da União Europeia, concedeu também 90 milhões de euros à Câmara Municipal de Lisboa, para apoiar o desenvolvimento da cidade e melhorar as infraestruturas públicas e prevenção de inundações. A Galp recebeu também 22 milhões de euros para apoiar a mobilidade elétrica em Portugal.

O financiamento global do BEI atingiu, no ano passado, os 72,5 mil milhões de euros (95 milhões de euros em 2021), destacando-se uma verba recorde de 17 mil milhões de euros a projetos destinados à independência energética da União Europeia face aos combustíveis fósseis russos. De acordo com relatório anual, a atividade do banco grossista em 2022 deverá apoiar 260 mil milhões de euros em investimento e ajudar à criação de 950 mil postos de trabalho até 2026.

