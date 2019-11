Finerge compra mais dois parques eólicos e ultrapassa 1GW de capacidade

Com comunicado enviado às redações, a Finerge, segundo maior produtor de energia eólica, informou esta segunda-feira que adquiriu à Brookfield Renewable dois parques eólicos situados em Arganil e em Montalegre, reforçando assim a sua posição em Portugal e ultrapassando 1GW de capacidade instalada.

Os parques eólicos do Toutiço e do Lomba do Vale têm uma capacidade instalada combinada de 123 MW. O parque eólico do Toutiço, situado em Arganil, que está em operação desde 2008, conta com uma capacidade instalada de 102 MW. Já o parque de Lomba do Vale, localizado em Montalegre, é de dimensão menor, com uma capacidade instalada de 21 MW. Estes dois parques são compostos por 43 aerogeradores da Vestas e da Nordex, informou ainda a Finerge no mesmo comunicado.

“Portugal continua a ter muitas oportunidades para o crescimento da Finerge, exemplo disso é esta aquisição. Queremos consolidar a nossa posição em Portugal e continuar a ser um player de referência no país”. disse Pedro Norton, CEO of Finerge.

Este ano, a Finerge acelerou o seu crescimento em Portugal, com a aquisição de cinco parques eólicos, aumentando a sua capacidade instalada em 151.4 MW. Com esta aquisição, a Finerge tem um total de 45 parques eólicos, com uma capacidade instalada de 1040.7 MW.

Na operação, o Santander Corporate & Investment Banking atuou como assessor financeiro exclusivo da First State Investments/Finerge na aquisição à Brookfield dos dois parques eólicos em Portugal, tendo atuado ainda como Mandated Lead Arranger no refinanciamento, tendo liderado o sindicato de bancos financiadores da operação.

Esta operação é a terceira grande aquisição da First State Investments em Portugal assessorada e financiada pelo Santander Corporate & Investment Banking, desde a aquisição da própria Finerge à Enel Green Power em 2015 por um valor de 900 milhões de euros (na altura com 645MW de capacidade instalada), passando pela aquisição da Âncora Wind (172MW) à Ventinveste em 2017, e culminando agora nesta aquisição.

Em todas estas operações, o Santander Corporate & Investment Banking prestou um serviço de assessoria financeira completo à First State Investments/Finerge, incluindo a atuação como assessor financeiro exclusivo na aquisição, assessor na estruturação da dívida e líder do sindicato de bancos financiadores.

A First State Investments gere investimentos de aproximadamente 150 mil milhões de euros em vários tipos de classes de ativos a nível global, sendo um dos líderes mundiais na área de infraestruturas. Neste segmento, o valor atinge 8 mil milhões de euros.