Finerge compra seis centrais solares em Espanha

Eram dois dos objetivos da Finerge no curto prazo: internacionalizar a empresa e entrar no segmento da energia solar. Com um negócio apenas, a segunda maior produtora eólica do país concretizou as duas metas. A Finerge anunciou esta quarta-feira a aquisição de 100% das ações da Martifer Renovables, que detém seis centrais solares fotovoltaicas em Espanha.

Em comunicado, a empresa liderada por Pedro Norton revela que o negócio foi fechado por 23,5 milhões de euros.

As seis centrais solares fotovoltaicas agora detidas pela Finerge estão situadas em três províncias espanholas: Huelva, Salamanca e Sevilha. Anualmente, geram cerca de 5 milhões de euros em receitas. As centrais estão em funcionamento desde 2008 e contam com uma capacidade total instalada de 8,1 megawatts.

Citado na nota enviada às redações, Pedro Norton destaca que a entrada da empresa em Espanha “era algo natural para a Finerge”, já que “o crescimento internacional da empresa sempre esteve” incluído no plano estratégico. O CEO conclui que este é apenas o “primeiro passo” da internacionalização, dando a entender que a produtora de energias renováveis estará a preparar-se para fazer mais aquisições no estrangeiro. Em junho, o responsável afirmou à Lusa que França também é uma das “geografias óbvias” para a expansão internacional.

Com o investimento em Espanha, a Finerge passa a ter uma produção anual estimada conjunta de 2400 GWh. Em Portugal, a empresa já conta com 45 parques eólicos. No total, a capacidade total instalada da empresa é de 1049 Megawatts.

Em 2019 a Finerge fez um total de quatro aquisições. A última tinha sido em novembro, quando a empresa comprou dois parques eólicos, em Arganil e Montalegre.