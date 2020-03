Finnair quer despedir temporariamente todos os trabalhadores

A companhia aérea finlandesa Finnair quer negociar com os sindicatos um plano para despedir temporariamente e por fases todos os seus 6000 trabalhadores na Finlândia, de forma a minimizar o impacto financeiro provocado pela queda acentuada nas operações devido à epidemia de coronavírus. A medida será extensível a todos os países onde a empresa tenha trabalhadores.

A transportadora aérea, controlada pelo Estado finlandês, pretende negociar despedimentos de 14 a 30 dias de duração para adequar os quadros de pessoal à repentina queda da procura, que levou a cancelar inúmeros voos.

Finnair anunciou já a suspensão de ligações para muitas das suas rotas asiáticas, o seu maior mercado em termos de faturação. Até final de abril estão suspensos todos os voos para a China e, pelo menos menos até 16 de abril, todas as diárias ligações a Seul, na Coreia do Sul. Além disso, irá reduzir a frequência de voos para outros importantes destinos, como Hong Kong e Osaka (Japão) e deixará de voar durante o próximo mês para Milão, origem do surto de coronavírus que infetou vários turistas finlandeses.

A Finnair, na sexta-feira, fez um alerta aos investidores para a esperado redução dos lucros este ano, que serão “significativamente mais baixos” do que em 2019, devido à epidemia do coronavírus.