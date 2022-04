Fintech Klarna iguala doações de utilizadores para causas na Semana da Terra © DR

A sueca Klarna - uma fintech que permite fazer compras online a prestações - anuncia esta terça-feira várias iniciativas destinadas a apoiar a "saúde" do planeta, garantindo igualar as doações de consumidores feitas para estas iniciativas em prol do planeta. Os consumidores da fintech podem doar para quatro causas: vida selvagem, oceano, planeta e floresta. As doações são feitas através da app Klarna.

Apesar do Dia da Terra ser a 22 de abril, sexta-feira, a Klarna dedica a semana à preservação do planeta e vai ser possível aos consumidores obterem mais informações sobre a sua pegada ambiental, atualizando o seu rastreador de emissões de CO2.

Escolhas mais sustentáveis

A Klarna, na app do rastreador de emissões de CO2, está a introduzir novas funcionalidades, pois além de mostrar a pegada de carbono, ainda é possível ver detalhes de emissões libertadas ao longo de cada etapa do ciclo de vida do produto, no caso dos consumidores que compram produtos de moda e ainda disponibiliza dicas para ajudar os consumidores na reciclagem e uso dos produtos de uma forma mais sustentável.

O rastreador permite que os consumidores doem para o fundo Klarna and Milkywire Climate Transformation Fund, que se foca em soluções para reduzir as mudanças climáticas. Entre as empresas inovadoras que são financiadas pelo fundo, encontra-se a Heirloom, que está a desenvolver uma nova tecnologia de captura direta de ar para extrair CO2 diretamente do ar ambiente utilizando minerais comuns e armazenando-os no subsolo; a Husk, que cria "biochar", uma forma de carvão que é produzida a partir de casca de arroz e que é utilizada como fertilizante por agricultores orgânicos, restaurando a saúde do solo e aumentando os rendimentos.

Segundo o Chief Marketing Officer da Klarna, David Sandström, a missão da fintech "é capacitar os consumidores a utilizarem as suas carteiras para tomarem parte ativa nas mudanças. Com ajuda do rastreador, os consumidores podem obter informações mais detalhadas sobre o impacto ambiental das suas compras, combinado com os recursos de doação".

Em prol do planeta

A Klarna, em prol do bem-estar do planeta, já financiou em nove milhões de dólares (cerca de 8,3 milhões de euros) organizações locais que protegem a natureza e que combatem as mudanças climáticas. O financiamento foi distribuído por 20 organizações e a seleção foi realizada pela Give One - uma plataforma tecnológica que põe em contacto consumidores, retalhistas e outros parceiros em prole do ambiente - com apoio da Milkywire.

A Klarna está presente em 45 mercados, já alcançou mais de 147 milhões de consumidores e fez parcerias com mais de 400 mil marcas de retalho a nível global.