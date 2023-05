FIPA debate em conferência desafios do agroalimentar em tempo de inflação

Jorge Tomás Henriques, presidente da FIPA. © Diana Quintela /Global Imagens

A Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) organiza a sua sexta conferência para a competitividade no próxino dia 16 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, subordinada ao tema "Desafios e Oportunidades em Tempos de Inflação" e terá como convidados a Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o novo presidente da CIP, Armindo Monteiro.

"A busca e troca de experiências entre o mundo académico e empresarial é crucial no momento em que o setor agroalimentar continua a enfrentar desafios e a gerir em clima de instabilidade e inflação, algo completamente novo para a maioria dos gestores portugueses", sublinha a FIPA, liderada por Jorge Henriques, em comunicado.

Ao longo da manhã serão debatidos dois grandes temas em dois painéis.

O primeiro, "Desafios e oportunidades na cadeia de valor", contará com a intervenção de Horácio González Alemán, professor na San Telmo Business School, que lançará o debate entre Eduardo Oliveira e Sousa (CAP), Idalino Leão (CONFAGRI), João Vieira Lopes (CCP), Jorge Henriques (FIPA) e José Nogueira de brito (APED).

No segundo, com o tema "Gerir no novo contexto global", Miguel Monjardino, professor na Universidade Católica, é o orador convidado e entre os participantes na discussão estarão Anna Lenz (Nestlé Portugal), António Nogueira Leite (Sociedade Ponto Verde), Duarte Pinto (Sumol+Compal), Manuel Tarré (Gelpeixe) e Jorge Monteiro (ACIBEV - Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal)